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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kilosu 800 liradan satılan lavanta yağının hasadına başlandı

Kilosu 800 liradan satılan lavanta yağının hasadına başlandı

Edirne'de lavanta hasadına başlandı

Hava Sıcaklığı Asad Destina Gesi Uluslararası 

-Lavanta suyundan detaylar
-Lavanta Tarlasından detaylar
-Lavanta Tarlasında yapılan hasattan detaylar
-Tarım işçilerinden detaylar
-Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Röportaj
-Genel detaylar

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Edirne'de hasadına başlanan lavantadan elde edilen yağın kilosu 800 liradan alıcı buluyor. Edirne'de Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün işbirliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Tarla Günleri geçen haftalarda sona erdi. Etkinlik bitmesi ve lavantaların hasat döneminin gelmesiyle birlikte, lavanta tarlalarında 35 derece hava sıcaklığında zorlu hasat dönemi başladı.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde bulunan lavanta tarlasında da hasat gerçekleştirildi.
Tarladan titizlikle toplanan lavantalar, motorlu biçim makinasıyla ayrılarak destinasyon ünitesine gönderildi. Yüksek ısıya sahip kazanların içerisine konulan lavantalardan yağ üretildi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, lavanta yağının kıymetli bir yağ olduğunu söyledi.

Fransa ve Bulgaristan’ın lavanta yağ üretiminde önemli rol oynadığını ifade eden Tülek, Edirne bölgesinde üretilen lavanta yağının da uluslararası standartlarda olduğunu vurguladı. Lavanta yağının uzun yıllardır 60 ile 80 Euro arasında satıldığını belirten Tülek, arz talep durumuna göre yeni fiyatların ilerleyen zamanda belli olacağına bilirdi. (MB-ŞU-
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