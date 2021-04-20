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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü

Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü

Karpuz serası detay

İran Tarım Kapalı Alan Yurt Dışı Trol 

-Hasata hazir karpuzlar detay
-Üreticinin karpuzları kontrol etmesi detay
-Olgunlaşmış karpuzların toplanması
-Karpuzun binin kesilip icine bakılması detay
-Bahçe sahibi röportaj
-Detaylar

( ANTALYA )- Dalında satılıp sadece talebe göre toplanıyor- Seralarda yetişen karpuzların hasadı Mayıs ayı sonuna kadar sürecek ANTALYA

- Türkiye’nin örtü altı tarımının söz sahibi Antalya’da, serada yetişen karpuzun ilk hasadı başladı.
Serada dalında satılıp talebe göre hasat edilen ve kilogramı 6 TL’den satışa sunulan karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü. Serik ilçesinde 100 dekar alanda ilk hasadı yapan üreticiler Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek hasatta, 100 dekarlık alandan toplam bin ton karpuz elde etmeyi planlıyor. Ocak ayı ortasında fide dikiminin yapıldığını kaydeden üreticilerden Fatih Dalıç, “ 100 dekar kapalı alanda kendi seralarımızda karpuz üretiyoruz. Turfanda pazar da bu bölge tescillendi artık, hasatta birinciyiz. İlk hasat burada yapılıyor. Kilogramı 6 TL’den satılıyor. Bu güzel bir rakam. İyi bir yıl bizi bekliyor diyelim. Ocak ortasında fide dikimi başladı.
Mayıs sonuna kadar da hasadımız sürecek” diye konuştu.
İlk hasatta ortalama dönüm başına 4 ton civarında ürün elde edeceklerini dile getiren üreticiler ikinci ve üçüncü hasatta 10 tona ulaşmayı bekliyor. Üreticiler fiyatların bu şekilde gitmesi durumunda çok iyi bir sezan geçireceklerini söylüyor. Karpuz üreticisi Fatih Dalıç, karpuz satışlarının yurtiçine ve yurt dışına yapıldığını belirterek, “ Şu anda turfanda olduğu için hala İran’dan karpuz geliyor. Türkiye’de ki ihtiyaca mevcut turfanda pazarı yetmez. Ama 15-20 gün sonra Antalya karpuzu pazara hakim olur diye düşünüyorum” dedi.
Yurtdışı pazarı olarak Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya karpuz ihraç edildiğini kaydeden Fatih Dalıç, son zamanlarda Türkiye’de yetişen karpuzlara iyi talep olduğunu, bu sene de iyi bir sezon geçireceklerini ifade etti.
(HK-
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