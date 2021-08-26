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Kilis'te siyah mesai: 'Horoz karası' kurutulmaya bırakıldı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilis'te siyah mesai: 'Horoz karası' kurutulmaya bırakıldı

Kilis'te siyah mesai: 'Horoz karası' kurutulmaya bırakıldı

Bağlardan üzüm kesilmesi

İran Tarım İhracat İsrail Irak 

-Genel ve detaylar
-Bağlardan üzüm toplanması
-Serilen üzümler
-Üzüm serilmesi
-Genel ve detaylar
-Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir’in konuşması
-Mehmet Yılmaz’ın konuşması
-Genel ve detaylar

( KİLİS )-Horoz karası kurumaya bırakıldı, tarım arazileri siyaha büründü KİLİS

- Kilis’te, ‘horoz karası’ olarak bilinen Kilis karası cinsi siyah üzümlerin kurutulmasına devam ediliyor. Türkiye’nin önemli üzüm bağcılığı merkezinden biri olan Kilis’te normal üzümlerden önce yetişen ve Kilis karası olarak bilinen üzümün hasadı sürerken, bölgede sofralık olarak tüketilen üzümlerin kurutulmasına da devam ediliyor. Kurutulan üzümlerin kilosu 15-20 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Horoz karası kurumaya bırakıldı, tarım arazileri siyaha büründü Horoz karası üzümün merkezi halinde bulunan Musabeyli ilçesi ve köylerinde üzüm bağları ile tarım arazileri siyah üzümün serilmesi nedeniyle karaya büründü. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis karası üzümün kentin en büyük gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, "Kilis ve ilçelerinde 160 bin dekarda üzüm üretimi yapılıyor. Bu üzümlerin büyük kısmı horoz karası üzümdür. Bu yıl 50 bin ton rekolte beklentimiz var. Bunun 30 bin tonu horoz karasıdır. Bölgenin en büyük gelir kaynağı horoz karası üzümdür. Horoz karası üzüm Türkiye’nin her tarafına gitmekle beraber, Yurt dışına da ihracat yapılıyor. İsrail, Rusya, Irak, İran başta olmak üzere bir çok ülkeye gönderiliyor. En son Afganistan’a gönderilmişti. 5 bin ton civarında bir ihracatımız var. İhracatın daha fazla artmasını istiyoruz. Üzüm üreticileri birliği kuruldu. Bu çok önemlidir. Üzüm üreticilerinin kurulması ile birlikte üzüm fiyatları belli olur. Aracılar ortadan çıkmış olur. Geçen yıl 10-12 TL olan üzüm bu yıl 15-20 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Şuan serilen üzümler nedeniyle her taraf siyaha bürünmüş durumdadır” dedi.
Üzüm üreticisi Mehmet Yılmaz ise üzüm üretiminin maliyetli bir iş olduğunu ifade ederek, “Şuan ki fiyatların daha da yükselmesini istiyoruz. Bu yıl 50 bir ton üzerinde bir rekolte var. Geçen yıl bunun yarısı kadar yoktu. Bu yıl ikiye katladı rekolte. Fiyatlarda geçen yıla oranla yüksek ama daha da yükselmesini bekliyoruz. Üzüm çok kalitelidir” ifadesini kullandı.
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