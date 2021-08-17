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Kilis’te Antep fıstığı hasadı başladı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kilis’te Antep fıstığı hasadı başladı

Kilis’te Antep fıstığı hasadı başladı

Fıstık bahçesinden görüntüler

Asad Bild Kuraklik Gübre Hayvan 

-Genel ve detaylar
-Ağaçlardan fıstık toplayanlar
-Genel ve detaylar
-Kilis Çiftçi Mallarını Korumu Meclisi Başkanı Mehmet Kara’nın açıklaması
-Fıstık üreticisi İrfan Dönmez’in açıklaması
-Genel ve detaylar
-Toplanan fıstıklar

( KİLİS - ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te yeni mahsul Antep fıstığının hasadı başlarken, yaşanan kuralık nedeniyle fıstık hasadında bu yıl rekolte düşük olduğu bildirildi.
Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. İlginç görüntülerin oluştuğu hasadın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye’de 6’ıncı sırada bulunan kentte, 70 bin dekar alanda, üretim yapılıyor. 5 bin ton ürün elde ediliyor. Kilis Çiftçi Mallarını Korumu Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Antep fıstığının hasadı başladığını ifade ederek, “Fıstıkta bu yıl kuraklık olmasına rağmen fiyatlar iyidir. Sualtı dediğimiz fıstık 20-21 TL, kavlak fıstık, 55-65 TL arasında, fıstık içi ise 150-180 TL arasında değişiyor. Rekolte çok düşük, Kilis genelinde rekolte düşük. Önümüzdeki yılın karagözünde de sıkıntı var, seneye de fıstık az olur” dedi.
Fıstık üreticisi İrfan Dönmez, Organik fıstık ürettiklerini ifade ederek, “Gübreyi de hayvan gübresi kullanıyorum. 4-5 kez ilaç atmama rağmen, istediğimiz ürünü alamadık. Kuraklık olduğu için yeteri yağış olmadı. Bu nedenle yeteri kadar yağış olmadığı için rekolte de düştü” ifadesini kullandı. (MAD-SD-
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