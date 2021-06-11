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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KİLİS - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den bitkisel üretim destekleri ödemesi müjdesi

KİLİS - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den bitkisel üretim destekleri ödemesi müjdesi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarıKİLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran'dan itibaren ödenmeye başlanacağını bildirdi.Pakdemirli, Kilis Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Çiftçiler için beklenen müjdeyi ifade etmek istediğini belirten Pakdemirli, "Önümüzdeki haftadan itibaren bitkisel üretim desteklemesi ödemeleri de yapıyor olacağız. 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklemesini ödemeye başlıyoruz." dedi.
Pakdemirli, pamuk, ayçiçeği, koza, aspir, soya, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini kapsayan söz konusu ödemelerin sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini de içerdiğini kaydederek, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını da çiftçilerimize yılın ilk 6 ayında ödemiş olacağız." diye konuştu.
Pakdemirli, dün Gaziantep'te haber takibi yaparken darbedilen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ahmet Atmaca'ya da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir Geçmiş Olsun Basın Açıklaması Demirli Mısır 

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