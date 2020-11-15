Kestane hasadı bitti, şeker üretimi başladı

-kestanelerin tesise indirilmesi

-kestanelerin işlenmesi

-Ebru Aygün ile röp.

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( BURSA -ÖZEL)- Şekerlemeciler kestane rekoltesinden memnun BURSA



- Bursa’daki kestane şekeri üreticileri, hasadı tamamlanan kestaneleri işlemeye başladı.

Kestane rekoltesinin yüksek olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Kardelen Kestane Şekeri Kalite Kontrol ve Ar-Ge yöneticisi Ebru Aygün, bu sene 500 tonun üzerinde alım gerçekleştirdiklerini söyledi.



Kestane şekeri ile Bursa’yı dünyaya tanıtmaya kararlı olan Kardelen Kestane Şekeri, yaptığı yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla vatandaşa en iyi kaliteyi sunmayı hedefliyor. Kardelen ve Yaylacık markalarıyla yurtiçine, Cardelion markasıyla yurt dışına kestane şekeri satan İlka Şekerleme, kestane alımlarına başladı.

Üretiminin yüzde 10'unu ihraç ederek Bursa'nın bu meşhur lezzetini dünya sofralarına ulaştıran firma, 500 tonun üzerinde kestane alımı gerçekleştirecek. Nilüfer'in Yaylacık Mahallesi'ndeki modern tesislerde kestane şekeri ve çeşitlerini ürettiklerini ifade eden Kardelen Kestane Şekeri Kalite Kontrol ve Ar-Ge yöneticisi Ebru Aygün, “Eylül ayında kestane hasadı tamamlandı. Kasım ayında ise fabrikaya gelmeye başladı.

Sezonluk olarak soyum işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sene yine 500 tonun üzerinde kestane alımı gerçekleştireceğiz. Kestaneler ilk olarak ham madde kabul depolarına alınıyor. Daha sonra günlük olarak 3 ton kadar soyum hattına gelen kestaneler, makine yardımı ile soyuluyor. Makine tarafından soyulamayan kestaneler ise, personel tarafından titizlikle işleniyor” dedi.

Şu an kestane rekoltesinin aldıkları bilgiye göre çok iyi olduğunu belirten Akgün, “Ancak fiyatlar da bir kısım artış gözlenmektedir. Üretici olarak biz bu durumdan doğal olarak etkileniyoruz. Rekoltenin yanı sıra, ihracata giden bir kısım var. Bu da yurt içindeki bizim gibi üreticilerin sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Çünkü doğal olarak bizim alım fiyatlarımız yükseliyor. Tedarikçi ve tüccarlarımız bu sene kestane veriminin yüksek olduğunu dile getiriyor. Buna da bizler çok sevindik. Umarım istediğimiz gibi olursa, bunlarda bizim fiyatlarımıza doğal olarak yansır” diye konuştu.

Bursa'ya mahsus kestane şekerinin şehrin ana caddelerinde kilosunun çok cüzi fiyatlara satıldığına dikkat çeken Aygün, “Bunlar müşteriyi kandırmaya yönelik satışlardır. Kestanenin ham haline baktığımız zaman 25 liradan satılırken, kestane şekerinin kilosunu o fiyatlara almak mümkün değil. Bunun hazırlanması, işçiliği, şekeri ayrı bir iştir. Biz kestane şekerinde kalitemizle ön plandayız. Bizim sloganımız ‘fiyat unutulur kalite akılda kalır’ olmuştur. Kalitemizi her geçen gün yüksek tutup farklı şekillerde kestane şekerini sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde satış yapanlar hem Bursa’ya kötü bir imaj hem de ilk defa kestane şekeri tadına bakanların hayal kırıklığına uğratmaktadır” diye konuştu.

Dünyayı kapsayan bir korona virüs salgınına karşı firma olarak da bazı tedbirler aldıklarını belirten Akgün, “Tedbirler gereği, çalışan sayımızı daha az tutuyoruz. Ayrıca, yemekhane, soyunma odaları ve diğer alanlarda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ziyaretçi kısıtlamasının yanı sıra, gelenlerin ateşlerini ölçüp HES kodlarını ve bilgilerini alıyoruz. Bu gibi uygulamalarımızla da korona virüsün önlenmesini sağlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüsten kurtuluruz” dedi.





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