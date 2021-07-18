Kestane balı hasadı başlandı

-Balın sağılması

-Balın süzülmesi

-Arı kovanlarının çekilmesi

-Arıların çekilmesi

-Peteklerin çekilmesi

-Röportaj yapılması

-Detaylar



( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU



- Kastamonu ve çevresinde üretilen kestane balının hasadına başlandı. Arıcıların bu yılki üretimi ise son haftalarda yağan yağmurun, kestane püsküllerini yıkaması sebebiyle olumsuz etkilendi. Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde kestane ağaçlarının fazlalık göstermesi sebebiyle Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu olmak üzere 6 ilçede yoğun olarak kestane balı üretimi yapılıyor. Adeta şifa deposu olan ve düzenli tüketildiğinde birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanan kestane balının bu yıl ki hasadına da başlandı. Abana’da kestane balı üretimi yapan arıcılar, kovanları açarak petekleri aldı. Arıcılar, sağımın ardından topladıkları petekleri süzerek kestane balını elde etti. Bu yıl kilosu 200 liradan satılacak olan kestane balında geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 verim kaybı yaşandığı belirtildi. Arıcılar, havaların kurak geçmesi ve son haftalarda havaların yağması nedeniyle verimin geçtiğimiz yıllara göre düştüğünü söyledi.



"Süzme aşamasına geçiyoruz" Abana’da kestane balı üretimi yapan 38 yaşında Ahmet Çaycı, "Kestane ballarımızı yeni aldık, sağımını ve hasadını yaptık. Şimdide süzme aşamasına geçiyoruz. Bende bunu yaşatabilmek adına çocuğuma öğretiyorum. Bu şekilde arıcılığı devam ettirmeye çalışıyoruz. Arı olmazsa tarım olmaz. Arı bitkilerin ve meyvelerin döllenmesinde çok önemli katkısı vardır. Kestane çiçeği, endemik bir çiçek olduğundan dolayı şifa kaynağı bir bitkidir. Kestane balının özellikleri anlatmakla bitmez. Kestane balı tam bir şifa kaynağıdır. Her yerde yetişmediği gibi Kastamonu’da da sahil boyunda yoğunlukta kestane ağaçları bulunmaktadır. Kestane balının adına festivaller dahi düzenlenir. Kestane balı, insan sağlığı açısından çok etkili, çok güzlü bir baldır" şeklinde konuştu.

"Kestane balında verim yüzde 50 düştü" Kestane balının geçtiğimiz yıla göre az olduğunu vurgulayan Ahmet Çaycı, "Kestane balı sezonumuz bu yıl biraz buruk geçti. Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 civarında bir verim kaybı yaşıyoruz. Bu hava şartlarından dolayı, mevsimlerin değişkenlik, yağmurlu ve çok kurak gitmesinden dolayı bir hayli verim kaybı yaşadık. Bu yıl ki rekoltemiz de geçtiğimiz yıllara göre düşük, hemen hemen yarı yarıya düşük görünüyor. Bunu da havaların kurak gitmesi ve tam bal akımında arıların yağmurlara denk gelmesine bağlıyoruz" "Gündüz tarım ilaçlarının kullanılması arıları çok fazla etkiliyor" Tarım ilaçlarından arıların çok fazla etkilendiğini anlatan Çaycı, "Bilinçsiz ilaçlama maalesef arıyı çok etkiliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. İlaçlamalarını gündüz saatlerinde değil de akşam saatlerinde arının kovana girmesine yakın yapmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü tarım ilaçlarından çok fazla zarar görüyoruz" ifadelerini kullandı. Babasına yardım etmek için yanında çalışan 8 yaşında Anıl Çaycı, "Arıcılığı çok seviyorum. Balı da yemesini seviyorum. Annem ile babama yardım ediyorum. Arıcılık çok zahmetli bir iş ama çok da eğlenceli bir meslek" dedi.



