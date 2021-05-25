Kayseri Ticaret Odası mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
- Kayseri Ticaret Odası mayıs ayı meclis toplantısı - KTO konferans salonunda düzenlenen toplantı ve meclis üyeleri - KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Ümit ediyorum ki gurbetçi sezonuyla çarşı pazar hareketlenecek. Aynı zamanda esnafımızın ve iş insanımızın yüzü gülecektir." dedi. KTO mayıs ayı meclis toplantısı, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında, konferans salonunda düzenlendi. Toplantıda konuşan Gülsoy, tam kapanma sürecinin meyvelerinin alınmaya başladığını söyledi.
Tedbirlerin vaka sayılarını ve beraberinde gelen ölümleri de azaltacağını vurgulayan Gülsoy, "Ne yazık ki tam kapanmayla birlikte hizmetler sektörümüzün içinde yaşadığı sıkıntılı süreç devam ediyor. Bu konuda biraz daha sabra ihtiyacımız var. Temel hedefimiz sağlığımızı kaybetmeden işimizi devam ettirebilmek. Çarkları döndürebilmektir. Başlayacak yaz sezonu ile birlikte hizmetler sektöründe ciddi bir iyileşme trendine gireceğini inşallah umut ediyoruz." diye konuştu. Kademeli normalleşmeyle 1 Haziran'dan itibaren turizmde de gerekli katkıyı almayı beklediklerini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:"Bacasız sanayiyi daha üst noktaları çıkarmamız gerekiyor. Anadolu'da 'gurbetçi mevsimi' diye tabir ettiğimiz günler yaklaşıyor. Turizm sektöründe çalışanlarımızın aşılanma süreçlerinin başlamış olması ve Avrupa'da aşılanan kişi sayısının da artmasına paralel olarak yaz döneminde Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik seyahatlerin önünün açılacağını düşünüyoruz. Türkiye, Avrupalı dostlarımız için uzun yıllardan bu yana vazgeçilmez bir tatil destinasyonu. Tatil severlerin de ülkemizi çok özlediğini biliyoruz. Yaz sezonu başına kadar tüm turizm çalışanlarımızın da aşılanmasıyla birlikte misafirlerimizi ülkemizde sağlık ve güvenlik içine ağırlayacağımıza inanıyorum. Ümit ediyorum ki gurbetçi sezonuyla çarşı pazar hareketlenecek. Aynı zamanda esnafımızın ve iş insanımızın yüzü gülecektir."KTO olarak üyelerden gelen sorunları takip ettiklerini ve sektörlerin nabzını tutmayı sürdürdüklerini vurgulayan Gülsoy, salgından önemli oranda etkilenen ve sıkıntı yaşayan sektörlerle ilgili girişimlerde bulunduklarını aktardı.Salgını avantaja çevirmek için yapılacak önemli işlerin olduğu dile getiren Gülsoy, "Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri ’de ilk 4 ayda 1 milyar 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım