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Kayseri’den Fethiye’ye otostopla tatile gidiyorlar
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayseri’den Fethiye’ye otostopla tatile gidiyorlar

Kayseri’den Fethiye’ye otostopla tatile gidiyorlar

Beş kafadar otostopla Fethiye'ye gidiyor

Pazarcı Sınav Üniversite Sınavı Karahisar Tatİl 

-Otostop yapan gençlerin konuşması
-Detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Kayseri'de yaşayan 5 kafadar arkadaş, kısıtlı bütçeleri nedeniyle Fethiye’ye otostop ile tatil yapmaya gidiyorlar. Otostop ile Sandıklı ilçesine kadar ulaşan 5 arkadaş ellerine yazdıkları “Fethiye” pankartı ile araçların kendilerini almalarını bekliyor. 16 saatte 3 araç değiştirerek geldiklerini belirten Ali Mağara, “Kısıtlı bir bütçemiz var. Bilet fiyatları da çok pahalı. Fethiye’ye ulaştığımız zaman çadır kurarak tatilimizi yapacağız. 16 saatte 3 araç değiştirerek buraya kadar geldik. Şu an 300 kilometremiz kaldı. Öyle görünüyor ki, 6-7 saatte de Fethiye’ye ulaşacağız. Nevşehir’e kadar bir araçla geldik. Nevşehir’den sonra Afyonkarahisar’a merkeze geldik. Orada biraz çalıştık ve 150 lira para aldık. Onunla da yemek yiyeceğiz” dedi.
Aynı liseden arkadaş olduklarını ve iki hafta önce üniversite sınavına girdiklerini anlatan Çağan Karaduman ise, “Arkadaşımız pazarcı, biz de pazarda 1 hafta çalıştırdık ve biraz para biriktirdik. Otobüs biletleri çok pahalı olduğu için otostop ile ulaşım sağlamaya karar verdik” dedi.

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