Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı

Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı

Kayısı fidanlarının satışlarından detaylar

Lyon Faizsiz Kredi Erimli Yükselen 

-Abuzer Yumrutepe röportaj
-Fidan üretim alanından son baharda çekilen arşiv görüntü

( MALATYA -ÖZEL-DRONE)- Bir dönem gözden çıkarılan kayısı ağaçlarının yerine yenileri dikiliyor MALATYA

- Geçtiğimiz dönemlerde fiyatların oldukça düşük olması nedeniyle kazanç elde edemeyen kayısı üreticileri kestikleri ağaçlarının yerine yeni meyve ağaçları dikiyordu. Ancak bu yıl TMO’nunda kayısıda müdahil alım yapması ile fiyatı yükselen kayısı yine Malatyalı üreticinin ilk tercihi oldu. Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya’da bir dönem kayısıda fiyatların düşük olması nedeniyle birçok üretici kayısı ağaçlarını keserek alternatif meyve ağaçlarına yönelmişti. Ancak bu yıl hem lisanslı kayısı depoculuğunun hayata geçirilmesi hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de (TMO) da kayısıda artık müdahil alım yapması ile fiyatlar üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.
Hal böyle olunca, bir dönem gözden çıkarılan kayısı ağaçları yine üreticinin en çok yetiştirdiği fidanlar olarak ilk sıraya yerleşti. Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, bu yıl fidan satışlarının önceki yıllara göre oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Bu güne kadar kayısı fidanlarının çok rağbet görmediğini ifade eden Yumrutepe, fiyatların yükselmesi ile üreticilerin kayısı ağacı fidanlarına yöneldiğini dile getirdi. 15 ile 17 TL arasında alıcı bulan kayısı fidanlarına olan rağbette bu yıl yaşanan korona virüsün de etkisinin olduğunu kaydeden Yumrutepe, “Virüs çıkınca şehirdeki birçok vatandaşımız da köylerine giderek yaşamaya başladı.
Böyle olunca buralarda yeni fidan dikimleri gerçekleşmesi nedeniyle de satışlara etkisi iyi oldu” diye konuştu.
Malatya kayısısının dünyaca tanınan bir ürün olduğunu da dile getiren Başkan Yumrutepe, “Malatya’da kayısı fidanlarına bu yıl ilgi oldukça iyiydi. Malatya denilince akla kayısı gelir, bununda başlangıcı kayısı fidancılığıdır. Bu nedenle fidancılığa da destek verilmesi gerekiyor. Kayısı olduğu sürece kent ekonomisi iyi olur” dedi.
Yumrutepe, hali hazırda fidan üreticileri için faizsiz kredi imkanı sunulduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu da söyleyerek, fidan çekirdeği başına en az 50 kuruşluk bir desteğin fidan üreticilerini rahatlatacağını sözlerine ekledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement