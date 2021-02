Kastamonu-Kayseri arasında pastırma polemiği zam getirdi

-Pastırmanın doğranması

( KASTAMONU -ÖZEL)- Kastamonulu üreticiler, pastırmaya zam yaptı- Her geçen gün ünlenen pastırma 1 yıl dolmadan 40 lira zamlandı- Kastamonulu vatandaşlar, zamlardan dolayı pastırma alamadıklarını belirttiler KASTAMONU



- “Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?” polemiğinin devam ettiği sırada pastırma üreticileri, durumu fırsata çevirerek zam yaptı. Geçtiğimiz yıl içerisinde iki defa zam gören Kastamonu Pastırmasının fiyatı 140 liradan 180 liraya yükseldi. Kastamonulu vatandaşlar, gelen zamlardan dolayı pastırma alamadıklarını kaydettiler. Son yıllarda Kayseri ile pastırma rekabetine giren Kastamonu pastırması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü gurmelerin Kastamonu pastırmasını işaret etmesiyle talep görmeye başladı.

Ünlü gurme Vedat Milor’un düzenlediği ‘Kayseri pastırması mı? yoksa Kastamonu pastırması mı?’ diyerek düzenlediği anketin ardından Kastamonulular ile Kayserililer tekrar karşı karşıya gelmişti. Kayseri mi yoksa Kastamonu mu? tartışmalarının devam ettiği sırada Kastamonulu pastırma üreticileri ise yaşanan polemiği fırsata çevirdi. Her geçen gün talep gören ve son yıllarda ülke genelinde adından söz ettiren Kastamonu pastırması, geçtiğimiz yıl iki defa zam gördü. Önceki zammın üzerinden 1 yıl geçmeden 40 TL zamlandı Geçtiğimiz yılın başında 140 liradan satılan Kastamonu pastırması, 20 lira zamlanarak 160 liradan satılmaya başlandı. Vedat Milor’un anketinin ardından satışların artmasıyla birlikte halen ‘Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?’ tartışmaları devam ederken pastırmaya bir zam daha geldi. 20 lira daha zamlanan Kastamonu pastırması 180 liradan satılmaya başlandı. 150 liraya satılan Ekmeklik Kastamonu pastırması ise, önce 170 liraya ardından da 190 liraya fiyatı yükseldi. Vatandaşlar zamlara tepki gösterdi Geçtiğimiz yıl iki defa Kastamonu pastırmasının zamlanması üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan bazı vatandaşlar, pastırma polemiği devam ettiği sürece Kastamonu pastırmanın daha da zamlanacağını kaydetti.

“Pastırmaya normalinden daha fazla zam yapıldığını düşünüyoruz” Kastamonu pastırmasını severek tükettiklerini söyleyen Mesut Kaygusuz, “Pastırma, Kastamonu’muza özgü bir yiyecek. Severek tüketiyorduk ama pastırmaya günden güne zam geliyor. Artık normalinden daha fazla zam yapıldığını düşünüyoruz. Yakın bir zamanda pastırmaya zam gelmişti, yine geçtiğimiz günlerde bir zam daha geldi. Bunun doğal yiyeceği hayvan eti, bir tarafım köylü olduğu için söylüyorum. Kesimlerde bir yükselme yok. Et fiyatları aynı duruyor ama pastırmanın fiyatı yükseliyor. Taşköprülüyüm. Sarımsak fiyatları da aynı şekilde. Sarımsak fiyatları, geçtiğimiz aylara göre düşmeye başladı.

Bunlara rağmen pastırmaya zam yapılıyor. Ben, aksi bir durum olduğunu düşünüyorum. Tüketiciye biraz daha yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Pastırmaya yapılan zamlardan ötürü artık alamaz olduk” Kastamonu pastırmasının her geçen gün ünlendiğini ve kendileri içinde önemli bir ürün olduğunu söyleyen Vahit Akman ise, “Şehir dışından kim gelirse gelsin mutlaka pastırma almadan şehirden ayrılmaz. Şu anda haberlerde izlediğimiz kadarıyla, sosyal medyada konuşulmasıyla birlikte Kayseri ile Kastamonulular arasında büyük bir rekabet dönüyor. Bununla birlikte pastırmanın da fiyatı yükselmeye başladı.

Bence burada fırsatçılık yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenden ötürü fiyat artırıldı. 130 liraya aldığımız pastırmanın kilosu şimdi 180 liraya kadar çıkmış oldu. Ben, şimdi bir yere gidip pastırmalı ekmek yemek istesem 50 lira fiyat ödemek zorunda kalacağım. Ben, bunların denetlenmesini istiyorum. 180 liraya pastırmanın fiyatı olmaz. Zaten altının da gram fiyatı 420 lira, böyle devam ederse yakında pastırma altınla birlikte kafa kafaya gelmiş olacak” diye konuştu.





