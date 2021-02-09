Kastamonu'da sarımsak üreticileri yağmuru bekliyor

--Zekeriye Hızarcı Röportaj

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--Kemal Alay Röportaj

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( KASTAMONU ) - KASTAMONU



- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetişen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, havaların kurak gitmesi sebebiyle üreticileri endişelendiriyor. Kurak hava sebebiyle erken dikim yapan üreticiler, yağmurun yağmasını bekliyor. Kastamonu'da 4 bin ailenin geçimini sağladığı Taşköprü sarımsağı, bu sene mevsimin kurak geçmesi sebebiyle üreticiyi düşündürmeye başladı.

Her yıl mart ayı içerisinde dikimi gerçekleşen sarımsaklar, bu sene 20 gün kadar öne çekilerek bu günlerde dikilmeye başlandı. Kurak hava sebebiyle erken dikim yapan üreticiler, yağmurun yağmasını bekliyor. "Barajımızda su yok" İlçeye bağlı Çanşa köyünde sarımsak üreticiliği yapan Zekeriye Hızarcı, "Bu içinde bulunduğumuz tarla 3 dönüm. Normal şartlarda biz buradan 3 ton sarımsak alırız ancak yağmur yağmazsa verim düşecek. Barajımızda su yok, dolayısıyla bu tarladan 2 ton bile sarımsak alamayız. Bizde çillenmesi kolay olsun diye erken dikim yaptık" dedi.

"Yağmur yağmazsa sulama yapmak zorundayız" Bir diğer üretici Kemal Alay ise "Hava şartlarının sıcak gitmesinden dolayı erken dikime başlandı. Yağış olmadığından dolayı tarlaları da yeni hazırladık. 8, 10 güne kadar yağmur yağmazsa sulamamız lazım, eğer sulanamayacak bir yere sarımsak dikmişsek olmaz" ifadelerini kullandı. (AD-HFV-



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