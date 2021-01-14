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( ERZURUM ) "Karnavas Bezi" ürünleri Japonya’ya ihraç edilecek ERZURUM



- Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyündebir yıldır dokunan el emeği göz nuru "Karnavas Bezi" ürünlerini Japon firma yetkilisine teslim etmek için hazırlıklar başladı.

Japonya’daki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Dış İlişkiler Başkanı İşadamı Ali Uçum, bir yıldır Olur Halk Eğitim Merkezinde 40 kadının dokuduğu "Karnavas bezi" ürünlerin ilk postasının kalite kontrolünü yaptı. Olurlu bayanların dokudukları ürünlere hayran kalan İşadamı Uçum, “Japon pazarında çok rahat satılacak ürünler” dedi.

Olur Kaymakamı İlker Eker, “Halk Eğitim Merkezimiz tarafından bir yıldır 40 kadın kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri işadamlarımız tarafından çok yakın bir zamanda Japonya’ya ihraç edilecek. Kursiyerlerimiz çok daha güzel işler çıkartacaklar” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Dış İlişkiler Başkanı İşadamı Ali Uçum ise “Bugün Olur Halk Eğitim merkezindeki üretilen karnavas bezinin Japonya’ya ihracatı için ilk parti ürünleri yerinde bakmaya ve satın almaya geldik. Çok güzel ürünler üretildiğini gördük. Kaliteli ürünler kısa zamanda Japonya pazarında satılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir “Sosyal sorumluluk ve bölge insanına iş istihdamına katkı sağlamak için başlatmış olduğumuz projeleri devam ettire bilmek için ciddi manada çalışma içerisinde bulunmuştuk. Olur Kaymakamımız İlker Eker ve Erzurum İŞKUR İl Müdürümüz Abdulkadir Mutlu’nun ciddi manada gayretleri ile karnavas bezini ürettik. Japonya’ya ihraç edeceğiz. Bölgemize ekonomik katkı sağlayacak bu projelerde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Valimiz Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Olur Kaymakamımız İlker Eker, Olur Belediye Başkanımız Sıddık Demircan, İŞKUR il müdürümüz Abdulkadir Mutlu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demrican da “Geçmişte geleneksel olarak üretilen karnavas bezini Kaymakamımızla birlikte Olur Halk Eğitim merkezi müdürlüğümüzde 40 bayan kursiyerlerimizle bir yıla yakın bir süredir üretim yapıyoruz. Şu an ilk ürettiğimiz ürünlerimizi Japonya’ya gönderiyoruz” dedi.

Karnavas bezi usta öğreticisi Gönül Aktürk “İşkur il müdürlüğümüz ve Olur Kaymakamlığımızın destekleri ile Olur Halk Eğitim merkezinde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz Fular, başörtüsü, cecim, heybe, çanta ürettik ilk ürünlerimiz Japonya’ya gidiyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum” dedi.

Kursiyer Tülay Yıldız, “Karnavas bezi kursiyeriyim. Ürettiğimiz ürünlerin ilk postasını Japonya’ya gönderiyoruz çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.





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