- KARDEMİR yeni yönetimi belirlendi

-Adayların belirlenmesi için oy kullanılması

-Protokol ve genel kurul salonundan görüntü

-Saygı Duruşu ve İstiklal marşı

-Salondan görüntü



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi. KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulunun ilk oturumunda belirlenen A, B ve D grubu yönetim kurulu adayları ikinci oturumda oylanarak belirlendi. Oturum Başkanlığını Mustafa Aydın’ın yaptığı genel kurula, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, hissedarlar ve işadamları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan ikinci oturum basına kapalı olarak gerçekleşerek, sabah saatlerinde belirlenen adaylar tek tek oylandı. Buna göre yapılan oylama sonucunda, "A grubunda Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz ve Fatih Mehmet Erkoç, B grubundan Yusuf Canbolat ve Kamil Güleç, D grubundan ise Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit" KARDEMİR yeni yönetimini oluşturan isimler oldu. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ardından SPK'yı temsilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak önerilen Erdal Erdem, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan tek tek yapılan oylama ile belirlendi. (YE-



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