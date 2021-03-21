Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Karadeniz’in sebze üssü Amasya’da domates fideleri toprakla buluştu

Karadeniz’in sebze üssü Amasya’da domates fideleri toprakla buluştu

Köyden ve ürünlerin yetiştirildiği seralardan görüntüler.

Tarım Haziran Ayı Katkı Payı Erimli Yükselen 

-Fidelerin dikilmesi, genel, detay görüntüler.
-Toprağın hazırlanması. Köy muhtarı ve iki çiftçiyle röportaj.

( AMASYA ) - AMASYA

- Türkiye’nin en kaliteli domateslerinin yetiştirilip ‘Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü’ olarak adlandırılan Amasya’da binlerce domates fidesi toprakla buluştu. Yeşilırmak’ın kıyısındaki verimli arazisi seralarla kaplı Aksalur köyünde çiftçiler havaların ısınmasının ardından toprağı işleyip domates dikimine başladı.
Lezzeti ve kalitesiyle sofraların değişmez ürünü olan domatesin ilk fideleri toprakla buluştu. Maliyeti ortalama 5 lirayı bulan domates fideleri büyük emeklerle gelişip haziran ayından itibaren hasat edilerek sofralarda yerini almaya başlayacak. Yurdun dört bir yanına ürün gönderdiklerini belirten Aksalur Köyü Muhtarı Ahmet Şilli, en büyük sorunlarının artan maliyetler ve iki yıldır Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlar olduğunu söyledi.

Bir domates fidesinin toprağa ekilene kadarki maliyetinin ortalama 5 lira olduğunu anlatan Ahmet Şilli, “Ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama maliyetler yüksek olduğundan köylülerimiz borçlarını ödemekte sıkıntı çekiyor” dedi.
Seraların oluşturulması, fide, gübre, sulama ve yakıt gibi ihtiyaçlarını karşılayıp üretim yapmak için Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldıkları tarımsal malzemelerin bedellerine uygulanan yüksek faiz ve katılım katkı payı ile katlanan borçlarını ödemekte güçlük çektiklerini ayrıca birbirlerine kefil olan yöredeki çiftçilerin sorunlarının çözümü için daha önce de eylem yaptığını hatırlatan Şilli, “Gözümüz Cumhurbaşkanımızda. Onun konuşmasını bekliyoruz. Faizlerin silinmesini, ana paranın 4,5 taksite bölünmesiyle borcumuzu ödemek istiyoruz” diye konuştu.
Bu yılda fidelerin dikimini büyük umutlarla gerçekleştirdiklerini söyleyen çiftçi Hüseyin Ürker ise, “Fidenin tanesi geçen sene 3,5 liraydı. Bu sene 5 lirayı buldu. Gübre 150 liraydı. 300 lira oldu. Maliyetler ikiye katladı. Korona virüs salgını da böyle devam ederse işimiz zor” şeklinde konuştu.
Geçen yıl 150 bin lira ödeme yaptığını ancak yüksek faiz dolayısıyla 300 bin liraya yükselen borcunu ödemek için mahsullerini umutla diken çiftçi Recep Şilli de sorunlarının çözülmesi için istedi. (MÇ-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement