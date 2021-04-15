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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karadeniz’de kalkan balığı bereketi: Kilosu 200 TL

Karadeniz’de kalkan balığı bereketi: Kilosu 200 TL

balıkçılar ile röp

Kalkan Balığı Akalan 

-genel görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ve Perşembe ilçesi açıklarında yakalanan kalkan balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü. Her gün kalkan avı için sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar avladıkları kalkan balıkları ile limana döndüler. Ramazan ayının bereketi olarak kalkan balıklarını yakaladıklarını ifade eden balıkçılar, kilosunu 180 TL ile 200 TL arasında sattıklarını söylediler. Son avda ağlara bol miktarda kalkan balığının yakalandığını söyleyen balıkçı Emrah Acet, “Kalkan balığı mevsimi başladı.
Fiyatlarını 180 ile 200 TL arasında satıyoruz. 2 ile 6 kilo arasında ağırlıkları değişiyor. Ramazan bereketi ile balıkçılara geldi. İstanbul’dan ve diğer illerden bizlere sipariş geldi. Oradaki kişilere balığı gönderiyoruz” dedi.
"Ordu ili sınırlarında tutulan kalkan balıkları tezgahlarımızı şenlendirdi" diyen Balıkçı Yusuf Aktaş ise “Fatsa ve Perşembe ilçelerinde kalkan balığı yakalandı. 1 ay daha kalkan balığı avı denizde oluyor. Fatsa ilçemiz başta olmak üzere her tarafa siparişle balıkları gönderiyoruz” diye konuştu.

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