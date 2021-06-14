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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük’te yıllık 150 ton katı atık bertaraf edilip yakıt elde edilecek

Karabük’te yıllık 150 ton katı atık bertaraf edilip yakıt elde edilecek

Tesisten detay

Geri Dönüşüm 

-makinalardan detay
-Başkan Vergili'nin incelemesi
-Başkan Vergili'nin açıklaması
-içeriden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te kurulan Katı Atık ve Bertaraf Tesisi ile yıllık hem 150 ton katı atık bertaraf edilecek hem de Pirolitik yakıt elde edilecek. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesi kapsamında kurulan tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Vergili’ye, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar ve Karabük Belediyesi AB Proje Koordinatörü Ersin Özmen eşlik etti. Tesis hakkında bilgi alan Başkan Vergili incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geri dönüşüm atık malzemeleri tekrardan kullanılması ve buradan da üretilecek yakıtla bizim buradaki iş makineleri çalışmasına devam edecek. Bunun en önemli özelliği geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması. Geri dönüşüm malzemelerinin burada yok edilmesi. İki işlemi birden yapması tabi büyük bir iş oluyor. Burada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Tesiste aylık 500 kilonun üzerinde katı atığın bertaraf edileceğini ifade eden Vergili, “Yani yıllık 150 tona yakın katı atık şuanda bertaraf edilmiş olacak ama bunun 2-3 katına çıkarılması da söz konusu” diye konuştu.
BAKKA destekli olan proje Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığıyla yürütülüyor.
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