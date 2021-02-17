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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu

Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu

BALIKLARDAN DETAY

Balık Fiyatları Balık Tezgahları Av Yasağı Alamut Kar Yağışı 

-GENEL
-RÖPORTAJ

( İSTANBUL ) -- Hamsi tekrardan 35 liraya fırladı İSTANBUL

- Marmara Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına tezgahlarda balığın azalmasına neden oldu. Hava şartlarından dolayı ava çıkamayan balıkçılar sıcaklıkların yükselmesiyle fiyatlarında düşeceğini bekliyor. Kar yağışı ve fırtına tezgahlarında balığın azalmasına neden oldu. Tezgahlarda balık az olduğundan dolayı da balık fiyatlarında artış yaşandı. Balıkçılar 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesinde hava şartlarının düzelip tezgahlarda bolluk yaşanmasını umuyor. Karaköy balık çarşısındaki esnaflar balığın fiyatının ava çıkıldığında daha da düşeceğini söylüyor. Havaların olumsuz şartlarından dolayı avlanmanın zor olduğunu söyleyen Balıkçı Yusuf Durmaz, ‘’Balık soğuk suyu sever, kar yağışında yüzeye çıkar. Fakat balıkçılar avlanmaya çıkamıyor. Nisan ayının 15’inde avlanma yasağı başlamadan önce balıkta bolluk bekliyoruz. Şuanda hamsinin kilosu 35 lira civarında. Havaların da düzelmesiyle bol miktarda hamsi avlanacağını fiyatlarında düşeceğini düşünüyoruz’’ dedi.
‘’Hamsi ve palamutun kilosu 35 lira’’ Samet varyemez isimli esnaf ise ‘’Kar yağdığında balık daha çok yüzeye çıkıyor fakat havalar balıkçıların ava çıkmasını engelleyebiliyor. Hava şartlarından dolayı balıkçıların ava çıkamaması fiyatlarda artışa neden olabiliyor. Bu dönemde en çok hamsi, istavrit, sarıkanat, çüpra, levrek satılıyor. Hamsi ve palamut 35 liradan satılıyor. Fiyatlar ava çıkıldığında daha da düşer’’ diye konuştu.
(MRT-ACÖ-E)
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