Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kapalıçarşı’nın günlük ziyaretçi sayısı Ocak ayında 80 binlere geriledi

Kapalıçarşı’nın günlük ziyaretçi sayısı Ocak ayında 80 binlere geriledi

Çarşıdan detay

Lyon Sayılar Ziyaretçiler 

-Genel
-Ziyaretçilerden görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Kapalıçarşı'nın, 2021 yılının ilk ayında günlük ziyaretçi sayısı 80 binlere geriledi. 2020 yılının başlarında 150 bin olan ziyaretçi sayısının aşılanmanın artması ve normalleşmeye geçişle yükseleceği öngörülüyor. 558 yıllık tarihiyle dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip Kapalıçarşı'nın günlük ziyaretçi sayıları 2021 yılının ilk ayında 80 binlere düştü. Tarihi çarşıda, pandemi nedeniyle turist sayılarında gerileme yaşıyor. Çarşı, bu dönemde Makedonya, Romanya gibi ülkelerden turist ağırlıyor. Aşı ile birlikte ziyaretçi sayılarının tekrar 150-200 binlere geri döneceği öngörülüyor. "Yeni yılda günlük giriş sayımız 80 bin civarında" Yeni yıla umutla giriş yaptıklarını belirten Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Yeni yılda günlük giriş sayımız 80 bin civarında. Tabi hafta sonlarının yasak olmasının etkileri var fakat güvenli aşı ile birlikte bu rakamın yükseleceğini düşünüyorum. Geçen seneye göre günlük giriş sayımız 150 bin civarındaydı. Avrupa ülkelerinde ki kısıtlamalarla turistlerde de azalma oldu. Makedonya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz mevcut. 2021’de gene 150-200 bin günlük giriş sayıları bekliyoruz. Aşıyla birlikte turist sayılarının da 35 milyonları bulacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
(UGR-ACÖ-E)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı