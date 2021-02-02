Kapalıçarşı’nın günlük ziyaretçi sayısı Ocak ayında 80 binlere geriledi

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Kapalıçarşı'nın, 2021 yılının ilk ayında günlük ziyaretçi sayısı 80 binlere geriledi. 2020 yılının başlarında 150 bin olan ziyaretçi sayısının aşılanmanın artması ve normalleşmeye geçişle yükseleceği öngörülüyor. 558 yıllık tarihiyle dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip Kapalıçarşı'nın günlük ziyaretçi sayıları 2021 yılının ilk ayında 80 binlere düştü. Tarihi çarşıda, pandemi nedeniyle turist sayılarında gerileme yaşıyor. Çarşı, bu dönemde Makedonya, Romanya gibi ülkelerden turist ağırlıyor. Aşı ile birlikte ziyaretçi sayılarının tekrar 150-200 binlere geri döneceği öngörülüyor. "Yeni yılda günlük giriş sayımız 80 bin civarında" Yeni yıla umutla giriş yaptıklarını belirten Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Yeni yılda günlük giriş sayımız 80 bin civarında. Tabi hafta sonlarının yasak olmasının etkileri var fakat güvenli aşı ile birlikte bu rakamın yükseleceğini düşünüyorum. Geçen seneye göre günlük giriş sayımız 150 bin civarındaydı. Avrupa ülkelerinde ki kısıtlamalarla turistlerde de azalma oldu. Makedonya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz mevcut. 2021’de gene 150-200 bin günlük giriş sayıları bekliyoruz. Aşıyla birlikte turist sayılarının da 35 milyonları bulacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

(UGR-ACÖ-E)



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