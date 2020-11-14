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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kanuni Sondaj Gemisi'nin kule platformu Filyos Limanı'nda

Kanuni Sondaj Gemisi'nin kule platformu Filyos Limanı'nda

Platformun limana getirilmesi

Uzunlu Karya Akkale Karbon 

-Gemiden detaylar
-Platformun yanaştırılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için başlattığı çalışmalarda yer alacak olan ve Filyos Limanı'na demirleyen Kanuni Sondaj Gemisi'nin kulesine montajlanacak olan platform romörkörler ile limana getirildi.
Türkiye’nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için başlatılan çalışmalarda Karadeniz'e ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı'ndaki bakım, onarım ve teknik çalışmalarına başlandı. Geminin limana demirlemesinin ardından kılavuz tekneler de liman içerisinde ve dışarısındaki çalışmalarda etkin rol oynuyor. Öte yandan geminin kulesi için montajlanacak olan platform da yardımcı gemiler aracılığıyla limana getirildi.
Burada yaklaşık 1-2 aylık süreç içerisinde geminin kule montajı da yapılacak. Ardından sondaj faaliyetleri için gemi Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek. 227 metre uzunluğu ve 42 metre genişliğe sahip olan Kanuni Sondaj Gemisi'nin kule platformu; Çanakkale ve İstanbul Boğaz Köprülerinden geçmek için sökülmüştü.
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