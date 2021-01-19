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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kanatlı sektörü salgının izlerini silmeye çalışıyor

Kanatlı sektörü salgının izlerini silmeye çalışıyor

Osman Gedik röportaj

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( UŞAK )- Kanatlı sektörü sektörü 2020 senesinde küçülmeye gitti UŞAK

- 2020 senesinde bütün dünyayı sarsan korona virüs salgını kanatlı sektörünü de yaraladı. Sektörün önemli markalarından Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “Korona virüsten sonra insanların eve kapanması, restoran ve toplu tüketim yerlerinin kapanması bizim satışımızı baya ciddi etkiledi” dedi.
2020 senesinde ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görünen, sonrasında da bütün dünyayı etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını, ülke ihracatının önemli kalemlerinden kanatlı sektörünü de etkiledi. Kırmızı ve beyaz etin tüketim alanlarından yüzde 40’ını kapsayan restoran ve toplu tüketim alanlarının kapanmasıyla birlikte, firmalar hedeflerindeki satışları yapamadı. 2020 senesi hakkında açıklamalarda bulunan tavukçuluk sektörünün önde gelen firmalarından Gedik Piliç’in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, sektörün 2020 senesinde korona virüs nedeniyle küçüldüğünü ifade etti.
Osman Gedik, “2020 yılı bütün sektörler için gerçekten çok kötü geçti. Marttan sonra bir korona virüs (Covid-19) bütün firmaları etkiledi. Korona virüsten sonra insanların eve kapanması, restoran ve toplu tüketim yerlerinin kapanması bizim satışımızı baya ciddi etkiledi. Mesela kırmızı ve beyaz etin yaklaşık yüzde 40’ı ev dışı tüketimde tüketiliyor. Tabi böyle olunca bizi ciddi şekilde etkiledi. Sektör 2020 yılında da Covid-19 nedeniyle küçüldü. Biz hedeflerimize ulaşamadık, hedeflerin çok çok altında kapattık. Elimizde ciddi stoklarla kapattık. Sektördeki diğer arkadaşlarımız, firmalar, hepimizin ciddi bir stoğu oluştu yani. Çünkü salgında bu kadar geriye gideceğimizi tahmin etmiyorduk. 2020 senesi bizim için çok kötü oldu yani. Bu kadar uzun süreceği beklenmiyordu, kısa geçer diye düşünülüyordu, yaz döneminde biter diye düşünülüyordu. İkinci dalga, ekimden sonra bile bizi etkiledi yani” ifadelerini kullandı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Gedik Piliç olarak yatırımlara da devam ettiklerini ifade eden Osman Gedik, Sözlerine devam eden Osman Gedik, 2021 yılında aşılama ve alınan tedbirlerle korona virüs salgınının sona ermesi halinde sadece tavukçuluk sektörünün değil, bütün sektörlerde ekonominin canlanacağı tahmininde bulundu. (KK-MB-
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