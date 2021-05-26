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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta tarhana üretimi başladı

Kahramanmaraş’ta tarhana üretimi başladı

-drone-

Geleneksel Lezzet Yurt Dışı Katkı Maddesi Kış Mevsimi Yaz Mevsimi 

-Evlerin çatılarından detaylar
-Sergilerdeki tarhanalar
-Kazanlarda döğmenin kaynaması
-Yoğurt ile karışım, serme ve toplama işlemleri
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL - DRONE)- Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan tarha cips ve çorbalık olarak üretiliyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan tarhanın cips ve çorbalık olarak üretimine başlandı. Kentteki birçok evde yaz mevsiminde üretilip kış mevsimi sonlarına kadar tüketilen tarhana sadece çorba olarak değil cips olarak da tüketiliyor. İnceliği, damaktaki tadı ve kendine özgü rehası ile üretilen tarhana özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Tarhana, aroma ve katkı maddesi kullanılmadan yoğurt, dövme, su ve baharatların karışımıyla hazırlanarak önce sergilere, ardından da güneşte bir gün kurumaya bırakılıyor. Kuruyan ve kutulara bırakılan tarhana şehir içi ve şehir dışındaki tüketicilere gönderiliyor. 30 yıldır ailesiyle beraber tarhana üretimi yaptığını ifade eden Adil Simsar, “Döğme ile yoğurt, kekik ve tuz karışımı ile oluşuyor. Önce döğme yıkama işlemi yapılır ardından kaynayan kazanlarda pişirildikten sonra dinlendirmeye bıraktıktan sonra dinlendirme teknelerinde yoğurt ile bekletiyoruz. Serme işlemi sonrası bir gün güneş altında bekliyor. Ertesi gün sabah sergilerden aldığımız tarhanayı bir gün de öyle bekletiyoruz. Daha kutulara bırakıp hazır hale getiriyoruz” dedi.
Tarhanayı yurt dışından talebin olduğunu ifade eden Simsar, “İngiltere ve Almanya’dan talep var ve hem sağlıklı olduğu kadar çerezlik olarak tüketiliyor” diye konuştu.
(HLL-
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