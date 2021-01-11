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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kafes kuşu piyasasını pandemi vurdu, fiyatlar uçtu

- Kafes kuşu piyasasını pandemi vurdu, fiyatlar uçtu

-petshoplardan görüntüler

Asad Muhabbet Muhabbet Kuşu Petshop Hayvan 

--Boş kalan kafeslerden görüntüler
--Petshop işletmecisi Feyzi değirmenci ile röportaj
--Kuşlardan detaylar

( KOCAELİ )- Pandemi sebebiyle ithalat durunca kafesler boş kaldı KOCAELİ

- Korona virüs sebebi ile kafes kuşu ithalatının durdurulması sonrasında petshoplardaki kafesler boşaldı, fiyatlar yaklaşık yüzde 170 arttı. Korona virüs sebebi ile kafes kuşu ithalatı durdurulunca, kuş satışı yapan petshoplarda fiyatlarda büyük artış oldu. Kocaeli’de faaliyet gösteren petshoplarda yut dışından kafes kuşu gelmemesi sonrasında, kafesler boş kaldı. Pandemi süreci önünde günde yaklaşık 50 kuş satışı yapan petshoplarda kuş bulunamıyor. Kuş miktarının kısıtlı olması fiyatları da etkiledi. Korona virüs süreci öncesinde, 50 TL’ye satılan kuşların fiyatı 130 TL’ye kadar çıktı. Petshop işletmecileri vatandaşların taleplerine yetişemediklerini, fiyatlarda ise yaklaşık yüzde 170 artış olduğunu belirtti.
“Hayvan gelmediği için fiyatlar çok yüksek” İzmit ilçesinde uzun yıllardır petshop işletmeciliği yapan Feyzi Değirmenci, “Dışarıdan canlı hayvan ithal edilememesinden dolayı iç piyasada kuş fiyatları çok yükseldi. Birçok konuda eksiğimiz vardı, papağan ve muhabbet kuşu üretimi yeterli değildi. Şu anda da yeterli derecede de hayvan gelmedği için fiyatlar çok yüksek. Bir an önce hayvan ithalatı açılsa, kuşlar gelse bezim için çok güzel olacak. Şu anda dükkanda kuş yok” dedi.
“Kuş olmamasından dolayı satamıyoruz” Satış yapamadıklarını ifade eden Değirmenci, “Pandemi sürecinden önce günde en az 50-60 muhabbet kuşu olurdu. İnsanlar pandemi sürecinde çok ilgiliydi. Sürekli kuş gelirdi, satardık. Son zamanlarda kuş olmamasından dolayı satamıyoruz. Ama çok kuş soran var. Kuş temin edemiyoruz. Bu da pandemi sürecinde canlı hayvan ithalatının yasaklanmasından kaynaklanıyordu. En azından izinli olarak hayvan getirmeye müsaade etseler çok iyi olur” diye konuştu.
(MK-RFK
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