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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlıkları başladı

Kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlıkları başladı

kafe ve restoranlarda temizlik çalışmaları

Ocaklar Allah 

-röportaj
-temizlik ve hazırlıklar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da 1 Haziran’da kafe ve restoranların açılma ihtimali üzerine işletme sahipleri ve çalışanları hazırlıklara başladı.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veren kafe ve restoran gibi işletmelerin 1 Haziran itibariyle müşteri kabul edebilecek olma ihtimali üzerine temizlik ve hazırlık çalışmaları başladı.
İşletme sahipleri ve çalışanları açıklanacak kararları heyecanla beklerken, kafe ve restoranların yanı sıra lokanta ve çay ocaklarında da 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni kararlara yönelik çalışmalar ve hazırlıklar sürüyor.Tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve açıklanacak kararları beklediklerini söyleyen esnaf Nurettin Karaağaç, “İnşallah çok güzel şeyler olur. Ülkemizin başındaki bu korona belasından kurtulmak için bu zamana kadar bekledik esnaf olarak. Esnafımız çok zor durumda. İnşallah çok güzel kararlar çıkar. Herkes kendini kurtaracak şekilde para kazanır. Evine ekmek getirir. Cumhurbaşkanımızdan güzel açıklamalar bekliyoruz. Hazırlıklarımızı da yaptık artık kararları bekliyoruz” dedi.

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