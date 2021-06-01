Kafe, restoran ve işletme sahiplerinin yüzü güldü



- Covid-19 sebebiyle yaklaşık 15 aydır kapalı olan kahvehaneler, kıraathaneler ve çay bahçelerinin tekrar açılmasıyla esnafın yüzü güldü. Lokantalar ilk müşterilerini kabul ederek, yeni normalleşme sürecine merhaba dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz yıl 26 Nisan’da tam kapanma süreci ile kapatılan kahvehane, kıraathane ve çay bahçelerinin 1 Haziran tarihi ile açılmasıyla esnafın yüzü güldü. Yeni normalleşme ile birlikte lokantalar da ilk müşterilerini masalarda kabul etti.Yeni süreçle birlikte soluğu bir çay bahçesinde alan vatandaşlardan Vedat Dilmere, herkesin kurallara uymasını isteyerek, “Gerçekten çay bahçelerinin açılması iyi oldu. Sosyal mesafeyi koruyarak buralarda sohbet eder, zaman geçiririz” dedi.

Esnaf Niyazi Deniz de yeni sürecin hayırlı olmasını dileyerek, “Uzun bir aradan sonra işyerlerimizi açtık. Mutluyuz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” ifadelerini kullandı. MARDİN



- Mardin'de korona virüs pandemisi nedeni ile uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranlar, yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte müşterilerini ağırlamaya başladı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından kafe ve restoranların pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilecekleri açıklandı. Hazırlıklarını bu yönde tamamlamış olan kafe ve restoranlar bugün ilk müşterilerini ağırlamaya başladı.

25 yıldır restoran işletmecisi olan Abdülbasıt Özkalan, bir süredir gelen yasaklarla paket servislerine devam ettiklerini söyledi.



Özkalan, "Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bugün itibariyle müşteri kabul etmeye başladık. Personel sayımız artıyor. Kısıtlama sürecinde personelin hepsi çalışmıyordu. Yüzde 50’si geliyordu. Şimdi artık yüzde 100 çalışıyoruz. Yeni personel alma ihtiyacı olacak. Çünkü işler büyüyecek" dedi.

Dışarıda yemek yemeyi özlediklerini belirten vatandaşlardan Yahya Altun ise "Pandemi süreci özellikle çocuklar üzerinde çok olumsuz etkiye neden oldu. Yasakların bitmesiyle çocuğu yemeğe getirdim. İnşallah bunların devamı gelir. Daha özgür bir hayata ve daha güzel günlere beraber gideriz" diye konuştu.

Hizmetlerinin başladığı için sevincini ifade eden kafe işletmecisi Cemil Irkılata da "Yaklaşık 6 yıldır kafe işletmeciliği yapıyorum. Hizmetlerimiz başladı.

Evet, bizim için zor bir süreçti. Bu süreci atlatıp bu günlere gelmek bizi çok mutlu etti. Umarım böyle devam edip kısıtlamaların tamamen kalkmasını sağlayacağız hep beraber bizler ve vatandaşlarımız. Daha iyi iş imkanı sağlayacağız arkadaşlarımıza ve daha iyi yerlere geleceğiz. Ülke olarak da bu ekonomik zorlukları atlatacağız diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

ORDU



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah itibariyle masada servis vermeye başladı.

Ordu’da da hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.Korona virüs ile mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan işletmeler bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Normalleşme sürecinde yeme-içme mekanları, saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek. Ordu’da da hazırlıklarını tamamlayan esnaf, müşterilerine hizmet vermekten dolayı mutlu olduklarını, bu günleri özlediklerini ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterdiklerini söyledi.



“İnsanlar paket servislerden tat alamadı”Ordu faaliyet gösteren bir lokanta sahibi Ayşe Keskin, zor bir süreçten geçildiğini ve alınan karardan memnun olduklarını belirterek, “Müşterilerimiz bizleri çok seviyorlar ve özlemişler. Epey bir süre ayrı kaldık ve o yüzden çok güzel bir ilgi ve alaka var. Paket servis olarak hizmet verdik ama insanlar zevk alamadı. Maliyeti yüksek olduğundan bizim yapacağımız kar oranını da düşürdü. Tüm paketlere talep arttığı için ürünlere zam yapıldı. Karardan çok memnunum ve inşallah bu yasaklar bir daha gelmez diye düşünüyorum” dedi.

"Kararı doğru buluyoruz"Zeynel Keskin isimli işletme sahibi de şuan müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, “Şükür olsun şuan işlerimiz umduğumuz gibi. İnsanlar özellikle sulu yemekleri burada yemeyi özlemişti. Paket servisler hazır yemek sektöründe daha makbul. Her şey yerinde güzeldir. Müşteriler bizi, biz de müşterilerimizi özledik. Kararı doğru buluyorum, olması gereken buydu. Tabi öncelikle sağlık diyorum” şeklinde konuştu.

Müşteriler de lokanta ortamını ve buralarda yemek yemeyi özlediklerini ifade ederek, “Bizce açılması güzel oldu. Şuan zaten mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Zaten tam kapasite ile çalışılmıyor” ifadelerine yer verdiler.

