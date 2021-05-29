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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kafe, lokanta ve restoranlarda normalleşme hazırlıkları başladı

Kafe, lokanta ve restoranlarda normalleşme hazırlıkları başladı

Kafede yapılan hazırlıklar detay

Koronavirüs Lyon Sayılar Takvim Allah 

-Kafe temizleme detay
-Kafe sahibi Mesut Topçu röportaj

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe, lokanta ve restoranlar, 1 Haziran yeni normalleşme takvimi için hazırlıklarına başladı SİVAS

- Sivas’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe, lokanta ve restoranlar, 1 Haziran yeni normalleşme takvimi için hazırlıklarına başladı.
Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını Türkiye genelinde de kendisini hissettirdi. Kısıtlama ve tedbirlerin ardından vaka sayıları her geçen gün artış gösterdi. Vaka sayılarının artması ile tedbirler peş peşe geldi. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kafe, restoran gibi işletmeler kapatılmıştı. Uzun bir aranın ardından 1 Haziran itibariyle açılması beklenen kafe, restoran ve lokantalarda hazırlıklar başladı.
İşletme sahipleri ve çalışanları yeniden hizmet vermek için gün sayıyor. 1 Haziran öncesi işletmeler dezenfekte edilerek, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn ediliyor. “Biz tükendik, umutlarımız tükendi’’ Kent merkezi Hikmet Işık Caddesi'nde kafe işleten Mesut Topçu, “Bir kapandık sonra tekrar açıldık, iki kapandık sonra tekrar açıldık, üç kapandık sonra tekrar açıldık. İnşallah artık 1 Haziran’dan sonra bir umut var mı, yok mu artık konuşamıyoruz. Tekrardan hazırlıklarımızı yaptık. 1 Haziran’da da artık tamamen bir açılma bekliyoruz. Bu açılmayı işimiz gücümüz çok olsun, çok para kazanalım diye artık istemiyoruz. Sadece artık biz normale dönmek istiyoruz. İnşallah bu saatten sonra yavaş yavaş normale döneriz. Umudumuz o yönde. Paramız tükendi, biz tükendik, umutlarımız tükendi. İnşallah yeniden filizlenir. Temizliğimizi yaptık, aynalarımızı sildik, camlarımızı sildik, çayımızı eksiğimizi tamamladık, bekliyoruz. 1 Haziran’dan sonra arkadaşlarımızı, dostlarımızı tekrardan kafemize bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık’’ dedi.

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