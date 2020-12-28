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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Jeotermal serada yılda bin ton domates üretiliyor

Jeotermal serada yılda bin ton domates üretiliyor

Serada toplanan domates hasadı görüntüsü

Jeotermal Kaynaklar Yurt Dışı Termal Turizm Kış Mevsimi 2008 Yılı 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kurulan bir serada jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak yılın 12 ayında inorganik domates üretimi gerçekleştiriliyor. Yılda bin tona kadar üretimi yapılan domatesler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere iç piyasada da satışa sunuluyor. Jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olan Yozgat’ta, jeotermal kaynaklar termal turizm tesisleri başta olmak üzere konut ısıtılması ve seracılık gibi alanlarda kullanılıyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 2008 yılında kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan serada, topraksız tarım uygulaması ile yılın 12 ayı hormonsuz inorganik salkım domatesi üretiliyor. 25 bin metrekare alana sahip tesiste topraksız tarım uygulamasında bambus arılarının döllemesinden de faydalanılıyor. Yılın 12 ayında yaklaşık bin tona kadar üretilen domatesler Rusya, Romanya, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere de gönderilerek satışa sunuluyor. 80 derece sıcaklıkta jeotermal sıcak su ile ısıtılan serada domates üretimi kış mevsiminde de devam ediyor. Serada 25 kişi domates üretimi yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Sera sorumlusu Munise Künbetli, 25 bin metrekare alanda domates üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyerek “ Jeotermal kaynaklı sıcak suda ısıttığımız seramızda topraksız tarımla inorganik domates yetiştiriciliği yapıyoruz. 2008 yılında üretime 10 bin metrekare alanda başladık şu an üretim yaptığımız alan 25 bin metrekare alana çıktı. Yılda 800 ila bin ton arasında değişen bir üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz domatesler Almanya, Rusya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilirken yurtiçinde de İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerimizde de büyük ilgi görüyor. Yılın 12 ayı burada salkım ve tane domates üretimi yapıyoruz. Bambus arılarımızdan faydalandığımız için domatesin tadı ve kokusu çok güzel oluyor, üretimimiz yılın 12 ayı devam ediyor” dedi.
Serada çalışan Başar Bektur ise “Bu serada ben 10 yıldır çalışıyorum. Topladığımız domatesler yurt dışından ve içinden çok rağbet görüyor. Tadı ve kokusu çok mükemmel bir domates. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.
(BMG-
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