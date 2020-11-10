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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İznik'te zeytin işçilerinden Ata'ya saygı

İznik'te zeytin işçilerinden Ata'ya saygı

zeytin toplayanların saygı duruşunda bulunması

( BURSA ) - BURSA

Şehit Saygı Duruşu Irak 


- Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçiler, sabahın erken saatlerinde zeytin toplamaya başladı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde işi bırakan yaklaşık çiftçiler ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Çiftçiler daha sonra Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanlar ve tüm şehitler için Fatiha okudu, dua etti. (MB-İHS)
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