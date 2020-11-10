İznik'te zeytin işçilerinden Ata'ya saygı



- Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçiler, sabahın erken saatlerinde zeytin toplamaya başladı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde işi bırakan yaklaşık çiftçiler ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Çiftçiler daha sonra Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanlar ve tüm şehitler için Fatiha okudu, dua etti. (MB-İHS)



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