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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

İZMİR - Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

- Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Fuara katılan sektör temsilcilerinin stantları - Ziyaretçilerin stantları gezmesi - Fuarda sergilenen tarım araçları İzmir 'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldıİZMİR (AA) - İzmir 'de Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Agroexpo, 16. kez kapılarını açtı.Fuar İzmir 'de düzenlenen etkinlik, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerine uygun şekilde organize edildi.Tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri ve çiftçileri İzmir 'de buluşturacak Agroexpo, Avrupa'nın önemli tarım fuarları arasında yer alıyor.Fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşması, 80 ülkeden 1050 katılımcı ve 390 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.Resmi açılışı yarın yapılacak fuar, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Koronavirüs Tedbirler Milyar Dolar Koronavirüs Hayvancılık 

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