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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Pakdemirli: 'Geçen yıl bitkisel üretimimiz cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı'

İZMİR - Pakdemirli: 'Geçen yıl bitkisel üretimimiz cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı'

İZMİR - Pakdemirli: "Geçen yıl bitkisel üretimimiz cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Pakdemirli: - Pakdemirli: "Geçen yıl bitkisel üretimimiz cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış programına katıldı.
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Cumhuriyet Rekor Demirli Expo 

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