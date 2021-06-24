İZMİR - Pakdemirli: '(Ege Bölgesi) Bu bölgede 19 tane yer altı barajı olacak'
İZMİR - Pakdemirli: "(Ege Bölgesi) Bu bölgede 19 tane yer altı barajı olacak" - 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Bakan Pakdemirli'nin konuşması - Pakdemirli: - "(Ege Bölgesi) Bu bölgede 19 tane yer altı barajı olacak"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış programına katıldı. (3)
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