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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Biyodizel sektöründe 2023 hedefi 500 milyon litre üretim

İZMİR - Biyodizel sektöründe 2023 hedefi 500 milyon litre üretim

- Biyodizel üretim tesisinden arşiv görüntüler - Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı ile röportajBiyodizel sektöründe 2023 hedefi 500 milyon litre üretim - Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı: - "2020'de pandemi nedeniyle restoranlar, kafeler, oteller kapalı olunca ağırlıklı olarak hanelerden 40 milyon litre atık yağ toplandı"İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, sektör olarak 2023'te 500 milyon litre biyodizel üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Borovalı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsün (Kovid - 19) etkisiyle pazarın geçen yıl bir anda daraldığını ifade etti.
Türkiye'de her söktürün salgın nedeniyle büyük bir sınav verdiğini vurgulayan Borovalı, biyodizel üretiminin sadece talepteki dalgalanmadan etkilendiğini aktardı.Geçen yılın sonlarına doğru kuraklıkla karşılaşıldığını anımsatan Borovalı, "Bizi endişeye düşüren bir konuydu. 2021'de mahsullerin ekimlerinde sıkıntı olacak mı diye çok düşündük. Ancak ekim için gerekli olan yağışlar zamanında geldi. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla 2021 mahsulleri de bereketli olacak." diye konuştu.
- "Yaklaşık 40 milyon litre atık yağ ekonomiye kazandırıldı"Sektör olarak 2019'da 134 milyon litre biyodizel ürettiklerini belirten Borovalı, 2020'de ise salgına rağmen rakamın 100 milyon litre olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Biyodizel ihracatının ise 2020'de 20 milyon litreye ulaştığının altını çizen Borovalı, şöyle konuştu:"Atık bitkisel yağların toplanmasına devam ediliyor. 2020'de pandemi nedeniyle restoranlar, kafeler, oteller kapalı olunca ağırlıklı olarak hanelerden 40 milyon litre atık yağ toplandı. Bunu, geçen yıllara göre düşme olsa da değerli buluyoruz. Salgın döneminde gliserine ilave talep geldi. Gliserin, dezenfektanda alkolden sonra en çok kullanılan ürün. 2020'de yaklaşık 17 milyon litre gliserin üretimi oldu. Türkiye'nin ihtiyacı ise yaklaşık 40 milyon litre. Salgına rağmen ihtiyacın yarısını karşıladık."Avrupa'da motorine biyodizel harmanlana oranının yüzde 9'lara kadar çıktığını belirten Borovalı, Türkiye'de ise bunun binde 5 olduğunu ancak rakamın yukarılara çıkması için yeni çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Borovalı, havacılıkta da biyoyakıt kullanımının zorunlu hale gelmesine dair hazırlıkların olduğuna değinerek, ham madde tabanını bu sektöre hazırlamaya çalıştıklarını aktardı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında desteklenen ürünlerden bazılarının biyodizel sanayisinin ürünleri olduğuna dikkati çeken Borovalı, listede ilk sırada ise ham gliserolün yer aldığını belirtti.
Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Borovalı, "Biz birçok sektöre dokunduğumuz için kolektif bir katma değer yaratıyoruz. Eğer harmanlama zorunluluğu yüzde 2 olursa yıllık 500 milyon litre üretim işten bile değil. Sektör olarak bizim 2023 hedefimiz yıllık 500 milyon litre biyodizel üretimine ulaşabilmek. Bunu başarabilirsek yılda 3 milyar liralık ithalatın önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.
Sektörün öngörülebilir ve sürdürülebilir bir birlikte çalışmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Borovalı, sektördeki paydaşlarına iş birliği çağrısında bulundu.

Koronavirüs Lyon Motorin Muhabir Oyak 

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