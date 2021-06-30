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( İSTANBUL ) - "İşveren çalışanına aşı dayatması yapamaz" İSTANBUL



- Aşı zorunluluğu tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Asena İlayda Ateş, "İşverenin işçiye aşı dayatması mümkün değil. Yasalar kapsamında böyle bir düzenleme olmadıkça işverenin çalışanına aşı zorunluluğu getirmesi gibi bir durum söz konusu olamaz’’ dedi.

Pandemi sürecinde aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte aşı yaptırma zorunluluğu, işverenin aşı yaptırmayan çalışanını işten çıkartabilmesi gibi konular gündeme geldi. Son olarak ise aşı olmayan işçi işten çıkartılabilir mi ? sorusu Anayasa Mahkemesi’nin sempozyumunda tartışıldı. Çeşitli yorumlar yapılsa da uzmanlar işverenin çalışanına aşı dayatması yapamayacağını söylüyor. Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Asena İlayda Ateş, devletin yasal bir zorunluluk getirmeden işverenin çalışanına aşı dayatması yapamayacağını söyledi.



‘’İşveren çalışanına aşı dayatması yapamaz’’ İşçinin yasal düzenlemeler kapsamında aşı olma zorunluluğunun olmadığını ifade eden Avukat Asena İlayda Ateş, “İşveren çalışanına bir aşı dayatması yapamaz. İşçinin aşı olmaması dahilinde de iş haddini sona erdirmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Salgınla beraber yasal zorunluluklar getirildi fakat aşı olmakla ilgili bir zorunluluk getirilmedi. Bu yüzden devletin zorunlu olarak görmediği durumu işverenin işçisine bir zorunluluk olarak dayatması şu anki düzenleme kapsamında mümkün değil. Hıfzıssıhha kanuna göre aşı olmanın zorunlu olduğu haller sayılmış durumdadır. Bu hallerden birinin içerisinde eğer aşının yapılması zorunlu kılınırsa ancak o zaman işveren işçisine aşı olmasını dayatabilecektir” ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Ateş, “İşveren işçisini işten çıkarabilir. İşten çıkardıktan sonra işçinin alacakları için yasal süreç gündeme gelecektir. İşçinin hiçbir hakkı olmadan, alacaklarını vermeden, aşı olmadığı için işten çıkarılması ya da işçinin kendi rızası ile işten çıkması durumunda da işçinin haklarını alamayacağı söz konusu değildir. İşçi yasal haklarını ilgili hukuki süreçleri yürüterek elde edecektir” şeklinde konuştu.

Son olarak evden çalışmanın salgın sürecinde daha çok yaygınlaştığını açıklayan Ateş, “Evden çalışma düzeni içerisinde işverenin işçisine kamera ile takibi gibi bir durum yasal düzen kapsamında kabul gören husus değil. Ancak şöyle bir durumda söz konusu olabilir. İşveren, işçisini bu şekilde izlemek istediğini belirtir. İşçide buna açık bir şekilde rıza gösterirse, artık bu aşamadan sonra işçi buna rıza göstermiş olur. Böylelikle işçi hiçbir şekilde hak talep etme durumunda gündeme gelmeyecektir. Bunun dışında dayatma yoluyla işveren işçisine bunu dayatamaz” diyerek sözlerini tamamladı. (MRT-ACÖ-E)

