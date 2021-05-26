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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)

İSTANBUL - 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)

İSTANBUL - "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1) - İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklaması "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1) - TÜPRAŞ, geçen yıl, üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında zirvede yer aldı - Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak - Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2 milyar lirayla üçüncü olduİSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması"na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 45 milyar 223 milyon lirayla ikinci, Oyak - Renault Otomobil Fabrikaları ise 31 milyar 242 milyon lirayla üçüncü oldu.Listede Oyak - Renault'yu 30 milyar 812 milyon lirayla Toyota takip ederken, beşinci sıradaki şirket, isminin açıklanmasını istemedi.Star Rafineri 24 milyar 30 milyon lirayla altıncı, Arçelik 21 milyar 803 milyon lirayla yedinci, Tofaş 20 milyar 719 milyon lirayla sekizinci, Ereğli Demir ve Çelik 16 milyar 976 milyon lirayla dokuzuncu, İskenderun Demir ve Çelik ise 16 milyar 910 milyon lirayla onuncu sırada yer aldı.(Sürecek)

Lyon Basın Toplantısı Toplantı Trol 

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