İSTANBUL - OneLife Rally İstanbul'dan start aldı

- Galataport İstanbul 'da sergilenen süper otomobillerden detaylar - Galataport İstanblu'dan çıkış - Süper otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişiİSTANBUL (AA) - Balkanlar'da düzenlenen ilk ve tek otomobil etkinliği olan OneLife Rally İstanbul 'dan start aldı. İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya gibi ülkelerden gelen 100’e yakın özel tasarım, modifiye süper otomobil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.
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