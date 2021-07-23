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İSTANBUL - İş insanı Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - İş insanı Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İş insanı Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı

- Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı'nın cenazesi - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii avlusu - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve cenaze namazına katılanlar - Cenaze namazı kılınmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze İlahi Cenaze Namazı 

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