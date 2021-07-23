İSTANBUL - İş insanı Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
- Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı'nın cenazesi - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii avlusu - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve cenaze namazına katılanlar - Cenaze namazı kılınmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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