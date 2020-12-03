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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Damat Tween, İspanya'da futbol hakemlerinin kıyafet sponsoru oldu

İSTANBUL - Damat Tween, İspanya'da futbol hakemlerinin kıyafet sponsoru oldu

- Sponsorluk tanıtım filmiDamat Tween, İspanya'da futbol hakemlerinin kıyafet sponsoru olduİSTANBUL (AA) - Orka Holding’in global markası Damat Tween, İspanya'da 1. futbol ligi (La Liga) ile 2. lig, futsal ve plaj futbolu hakemlerinin resmi kıyafet sponsoru oldu.Damat Tween'den yapılan yazılı açıklamada, 2020 - 2021 sezonunda La Liga, 2. lig, futsal ve plaj futbolunda hakemlerin resmi kıyafeti için sponsorluk anlaşması yapıldığı bildirildi.
Orka Holding'in İspanya'daki İletişim ve Marketing Direktörü Ivan Paradelo, İspanya'da lig, Kral Kupası, UEFA karşılaşmaları, resmi seminerler ve törenlerde görev yapan 370'den fazla hakemin Damat Tween kıyafetleri giyeceğini açıkladı.
Spor dünyasında başta futbol ve basketbol olmak üzere farklı branşlarda ve dünyanın değişik ülkelerinde sponsorlukları bulunan Damat Tween'in, İspanya'da futbolda Alaves, basketbolda da Baskonia kulüpleriyle bu sezon için geçerli anlaşmaları olduğu hatırlatıldı.

İletişim Basketbol İspanya Tanıtım Filmi Yazılı Açıklama 

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