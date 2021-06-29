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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da ‘Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı’ düzenlendi

İstanbul’da ‘Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı’ düzenlendi

Girişler

Asad Teknoloji Aile Yapısı Bakanlık 

-Selamlaşma
-Masadan detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğiyle 'Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı' düzenlendi.
İstanbul'da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 'Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı' düzenlendi.
Sarıyer'de bir otelde düzenlenen çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin ve çok sayıda medya temsilcisi katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalıştayda çocukların ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek zararlı medya içeriklerine karşı alınan ve alınacak önlemler ile yeni medya teknolojilerinin Türk aile yapısı üzerine etkileri konuşuldu. (ACÖ-E)
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