İSTANBUL - Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu’yu inceledi (1)
- Milli Savunma Bakanı Akar'ın helikopterle İstanbul Sedef Tersanesi’ne gelmesi - Milli Savunma Bakanı Akar'ın TCG Anadolu'nun inşasına ilişkin brifing alması - Milli Savunma Bakanı Akar'ın TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını incelemesiAkar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu’yu inceledi - Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kamuoyunda “uçak gemisi” olarak adlandırılan Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’nun inşa çalışmalarını inceledi, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı
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