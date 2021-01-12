Isparta’da elma üretimi rekor kırdı, kentte bu sezon 900 bin ton elma üretildi

--İşçinin elma toplaması

--Toplanan elmanın sandığa dökülmesi

--İl Müdürü Eyup Adıgüzel açıklama

--Elma toplanması ve sonraki süreçlerine ilişkin detay görüntüler



( ISPARTA ) -- İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel: “Isparta’nın elma üretim payının yüzde 25’in üzerinde olacağını tahmin ediyoruz”- “Elma ihracatımız 14 bin tondan 47 bin tona çıktı” ISPARTA



- Türkiye’de üretilen her 4 elmadan 1’ini yetiştiren Isparta’da 2020 yılı sezonu rekoltesi rekor kırdı. Kentte elma sezonunda 900 bin ton üretim gerçekleştirilirken yılsonu itibariyle de elma ihracatı 3 kat artış gösterdi. Türkiye’de gül, lavanta ve kiraz üretimiyle önemli bir yere sahip olan Isparta, elma rekoltesinde bu sezon rekor kırdı. Kentte 2019 yılında 732 bin ton olan elma üretim rekoltesi 2020 yılı sezonunda 900 bin tona çıktı. Rekolte artışı ihracat verilerine de yansıdı. Isparta’dan 2019 yılında 14 bin ton olarak gerçekleştirilen elma ihracatı geçen yıl 47 bin tona çıktı. 230 bin dekar alanda üretim yapılıyor Isparta elması kalitesi ve aromasıyla tüketiciler tarafından oldukça tercih ediliyor. Kentte yaklaşık 230 bin dekar alanda gerçekleştirilen elma üretimi özellikle Eğirdir Gölü’ne kıyısı bulunan Eğirdir, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde yetiştiriliyor. Her yıl Türkiye elma üretiminin yaklaşık yüzde 25’i Isparta’da üretiliyor. “2020 yılı sezonu üretimi 900 bin ton civarında gerçekleşti” İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, elmanın kent için katma değeri yüksek stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu söyledi.



2020 yılı sezonunda önceki yıllara göre rekolte artışı sağlandığına değinen Adıgüzel, “2019 yıl sonu rakamlarına göre 732 bin ton elma üretim rekoltemiz 2020 yılı sonu itibariyle 900 bin ton civarında gerçekleşti. Türkiye’nin yılsonu elma üretimi açıklandığında Isparta’nın payının yüzde 25’in üzerinde olacağını tahmin etmekteyiz” dedi.

“İhracatımız 14 bin tondan 47 bin tona çıktı” İhracat rakamlarında da artış yaşandığını belirten Adıgüzel, “Isparta’dan 2019 yılsonu itibariyle 14 bin ton elma ihracatı gerçekleştirilmişken, bu rakam 2020 sonu itibariyle 47 bin tona çıktı. Isparta’dan en yüksek oranda Rusya ve Hindistan pazarına ihracatımız var. Küçük rakamlara da baktığımızda şu anda 5 ülkeye elma ihracatı gerçekleştiriyoruz. Elmalarımız iç pazar ve ihracat pazarında yerini bulmuş durumda. Isparta elması Türkiye’de olduğu gibi dünya çapında da kalitesiyle kabul görmüş ve öne çıkmış bir üründür” diye konuştu.

“Soğuk hava depolarında 330 bin ton elma bulunuyor” İl Müdürü Eyup Adıgüzel, elmanın kalitesi ve daha fazla birim alanda üretim için arazide üreticilerle birlikte çalıştıklarını belirterek, kentin önemli bir soğuk hava depo kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



Adıgüzel, kentte toplam 440 bin ton kapasiteli 108 soğuk hava deposu bulunduğunu ifade ederek, depolarda mevcutta yaklaşık 330 bin ton elmanın saklandığını belirtti.

Adıgüzel, bu sezon Isparta elmasının bahçede dalından satışının da yüksek oranda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Adıgüzel, sezonda bahçede elmanın kilogram fiyatının 2,5 TL’den satıldığını söyledi.



“32 adet erken uyarı sistemimiz bulunuyor” Öte yandan elma bahçelerinde en önemli kayıplardan birinin doğru ilaçlamanın doğru zamanda yapılamamasından kaynaklandığını kaydeden Eyup Adıgüzel, “Bu konuda Isparta’da 32 adet tahmin ve erken uyarı sistemimiz bulunmakta. Bu sistem meteorolojik verileri araziden toplayarak, ana bilgisayarlarımıza aktarmaktadır. Alınan verileri uzmanlarımız değerlendiriyor ve üreticilerimize doğru zamanda doğru ilaçlama takvimi sunuyorlar” dedi.

(ASA-



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