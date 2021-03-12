Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

Açıklamalar

Fabrika Diyalog Engelli Vatandaş Kullar Irak 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdam edilmelerine destek oluyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle İşbaşı Eğitim Programı ile engelli vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe edinmelerini sağlıyor. Bu doğrultuda engelli vatandaşlara teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı da çalışma ortamında gerçekleştirme fırsatı tanınıyor. Yalova’da yaşayan 24 yaşındaki zihinsel engelli Tülay Karademir de İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanarak meslek sahibi oldu. Aldığı eğitim sonrasında bir fabrikada yedek parça kontrol bölümünde istihdam edilen Karademir, “İŞKUR sayesinde hem meslek sahibi oldum hem de ailemin bütçesine katkıda bulunuyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarım İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı sayesinde meslek sahibi olabilirler” dedi.
Tülay’ın meslek sahibi olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten kuzeni Gülhan Tezce, “Çünkü Tülay’ın anne ve babası da engelli. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama İŞKUR’un bu desteği çok önemli. Tülay gibi engelli kardeşlerimizin aktifleşmeleri ve sosyalleşmeleri adına artısı olan bir imkan. Tülay ve diğer engelli kardeşlerimiz İŞKUR’un desteği ile yalnız değiller” diye konuştu.
Tezce, “Daha önce İŞKUR aracılığıyla okullarda çalışmıştı. Tülay’ın İŞKUR’daki danışmanı çok yardımcı oldu. Hatta müracaat ettiğimizde engelli çalışan arayan bir kişi geldi. Hemen diyalog kuruldu ve işe giriş yapıldı. Yani süreç çok kısa sürede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement