İŞKUR engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

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( ANKARA ) ANKARA



- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdam edilmelerine destek oluyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle İşbaşı Eğitim Programı ile engelli vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe edinmelerini sağlıyor. Bu doğrultuda engelli vatandaşlara teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı da çalışma ortamında gerçekleştirme fırsatı tanınıyor. Yalova’da yaşayan 24 yaşındaki zihinsel engelli Tülay Karademir de İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanarak meslek sahibi oldu. Aldığı eğitim sonrasında bir fabrikada yedek parça kontrol bölümünde istihdam edilen Karademir, “İŞKUR sayesinde hem meslek sahibi oldum hem de ailemin bütçesine katkıda bulunuyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarım İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı sayesinde meslek sahibi olabilirler” dedi.

Tülay’ın meslek sahibi olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten kuzeni Gülhan Tezce, “Çünkü Tülay’ın anne ve babası da engelli. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama İŞKUR’un bu desteği çok önemli. Tülay gibi engelli kardeşlerimizin aktifleşmeleri ve sosyalleşmeleri adına artısı olan bir imkan. Tülay ve diğer engelli kardeşlerimiz İŞKUR’un desteği ile yalnız değiller” diye konuştu.

Tezce, “Daha önce İŞKUR aracılığıyla okullarda çalışmıştı. Tülay’ın İŞKUR’daki danışmanı çok yardımcı oldu. Hatta müracaat ettiğimizde engelli çalışan arayan bir kişi geldi. Hemen diyalog kuruldu ve işe giriş yapıldı. Yani süreç çok kısa sürede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.



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