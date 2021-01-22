- İŞKUR engelli kendi işini kurma projesi



- İŞKUR'un engelli girişimcilere yönelik başlattığı proje sayesinde engelliler kendi işinin sahibi oluyor.Amasya’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası 31 yaşındaki Osman Karabıyık, geçirdiği bir kaza sonucu yüzde 52 engelli hale geldi. İŞKUR’un web sayfasında iş ararken engellilere yönelik kendi işini kurma projesini gören Karabıyık, Amasya ve çevre illerde engelli bireyler için akülü tekerlekli sandalye tamirhanesi olmadığını, araç kullanan engellilerin araçlarını yaptırmak için başka şehirlere gittiklerini öğrenince tamirhane açmaya karar verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvuran Karabıyık, hibe desteği aldı. Aldığı destekle bisiklet ve akülü tekerlekli sandalye tamirhanesi açan Karabıyık, kendi işinin patronu olarak hayallerini gerçekleştirdi. İş kurmakla kalmayıp başkalarına da iş imkanı sağlayan Osman Karabıyık'ın hedefi işini büyüterek ikinci dükkanı açabilmek.



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