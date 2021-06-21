Isırgan otu toplayarak ekonomik kazanç elde ediyor

-ısırgan otu detay

-Rabia aydın röportaj



( ORDU -ÖZEL)-Elleri yana yana para kazanıyor ORDU



- Ordu’da ev hanımı elleri yan yana ısırgan otu toplayarak kendisine ekonomik kazanç elde ediyor. Kabadüz ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Rabia Aydın, doğada kendiliğinden yetişen ısırgan otlarını topluyor. Kuruttuğu ısırgan otlarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Isırgan otlarını toplamanın çok can yaktığını dile getiren Aydın, “Toplaması oldukça zahmetli ve can yakıcı olan ısırgan otlarını gölgede kurutuyorum. Kuruttuğum ısırgan otlarına çok büyük talep var. Kimleri çayını, kimileri ise çorbasını yapıyor. Toplarken canımız yansa da kazancı güzel. Bu işten kazandığımla aile ekonomime katkı sağlıyorum” dedi.

Aydın, kuruyan ısırgan otlarını 50 liradan sattığını sözlerine ekledi.

