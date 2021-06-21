Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Isırgan otu toplayarak ekonomik kazanç elde ediyor

Isırgan otu toplayarak ekonomik kazanç elde ediyor

ısırgan oto toplaması detay

Kazancı Uttu 

-ısırgan otu detay
-Rabia aydın röportaj

( ORDU -ÖZEL)-Elleri yana yana para kazanıyor ORDU

- Ordu’da ev hanımı elleri yan yana ısırgan otu toplayarak kendisine ekonomik kazanç elde ediyor. Kabadüz ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Rabia Aydın, doğada kendiliğinden yetişen ısırgan otlarını topluyor. Kuruttuğu ısırgan otlarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Isırgan otlarını toplamanın çok can yaktığını dile getiren Aydın, “Toplaması oldukça zahmetli ve can yakıcı olan ısırgan otlarını gölgede kurutuyorum. Kuruttuğum ısırgan otlarına çok büyük talep var. Kimleri çayını, kimileri ise çorbasını yapıyor. Toplarken canımız yansa da kazancı güzel. Bu işten kazandığımla aile ekonomime katkı sağlıyorum” dedi.
Aydın, kuruyan ısırgan otlarını 50 liradan sattığını sözlerine ekledi.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement