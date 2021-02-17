Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İş yerini kapattı evinin bodrumunda mantar üretmeye başladı

İş yerini kapattı evinin bodrumunda mantar üretmeye başladı

Mantar üretimi yapılan alan detay

Çiğ Köfte Asad Market İstiridye 

-İstiridye mantarı detay
-Muhammed İkbal Özkan ve istiridye mantar hasat detayı
-Muhammed İkbal Özkan ile röportaj
-Muhammed İkbal Özkan ve kızı mantar hasat detay
-İstiridye mantarlarından genel detaylar

( ADANA ) -- Adana'da çiğ köftecilik yapan esnaf, pandemi nedeniyle iş yerini kapatıp, evinin 35 metrekarelik bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemez hale geldi ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle çiğ köfte sattığı iş yerini kapatan esnaf, evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı.
2 ayda siparişlere yetişemez hale gelen Muhammed İkbal Özkan şimdi aylık 5 bin TL kazanç elde ediyor. Korona virüs salgını ile birlikte çifğ köfte sattığı iş yerini kapatmak zorunda kalan 4 çocuk babası Muhammed İkbal Özkan, evinin 35 metrekarelik bodrumunda istiridye mantar üretim merkezine çevirdi. 2 ay önce arkadaşlarının önerisi ile mantar üretimine başlayan Özkan, siparişlere yetişemediğini söyledi.

Arkadaşlarının önerisiyle istiridye mantarı üretimine başladığını anlatan Özkan, "Birkaç denemeden sonra başarılı sonuç aldım. Severek ve isteyerek yapınca başardım. Mantarın kilosunu toptan kilosu 10 -12 TL’den satılıyor. Güzel bir iş kapısı. Boşta olan, odası müsait olan herkese ve ticaret yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum. Buradan 5 bin TL civarında para kazanıyorum. Manavlara, yerel marketlere, pazar yerlerinde satıyorum. Toptan verdiğimiz yerlerde var. Adana, İskenderun, Şanlıurfa, Gaziantep’ten siparişlerimiz var. Üretimi artırmayı düşünüyorum" dedi.
Çocukları ile birlikte mantar hasadı yapan Özkan, severek yapılan her işin başarı ile sonuçlanacağını belirtti.
(BRL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı