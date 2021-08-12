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İlk hasadı Başkan Tahmazoğlu yaptı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İlk hasadı Başkan Tahmazoğlu yaptı

İlk hasadı Başkan Tahmazoğlu yaptı

Fidelerin dağıtımlarından arşiv görüntü

Asad Lyon Erimli Irak 

-Fidelerin dikim aşamasından arşiv görüntü
-Başkan Tahmazoğlu'nun hasadına başlanan biber fidelerinde inceleme yapması, Tahmazoğlu'nun açıklaması, detaylar.

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey'de çiftçilere dağıtılan 12 milyon 300 bin fidenin hasadı başladı.
Fidelerin dağıtımından dikimine kadar her aşamasına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilk biber hasadında da çiftçileri yalnız bırakmadı. Şahinbey ilçesindeki çiftçilere Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu tarafından dağıtılan 12 milyon 300 bin adet domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesinin hasadı start aldı. Fidelerin dağıtımı, dikimi aşamasında çiftçileri yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel ile birlikte biber hasadına katıldı.
Dağıtılan fidelerin verimliliğini de bizzat arazide gören Tahmazoğlu, bereketli bir hasat sezonu diledi. Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl ilk defa dağıtmış olduğumuz 12 milyon 300 bin adet kavun, domates, patlıcan, biber, salatalık hasat noktasına geldi. Dağıtmış olduğumuz fidelerden çok bereketli ürünler ortaya çıktı. Kaliteli fideleri çiftçilerimiz tarlalarına diktikten sonra bereketli ürünler elde ettiler. Çiftçimizin ellerine sağlık. Rabbim onlara bol kazanç versin. Bu ürünleri sofralarında tadacak olan vatandaşlarımıza da afiyet olsun diyorum" diye konuştu.
(SD-SD-
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