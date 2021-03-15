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( ANTALYA - ÖZEL) İkinci hasada başlanan erik fiyatında sert düşüş- İlk hasatta kilosu bin liradan satılan erik 250 liraya düştü- 15 gün sonra fiyatlar önce 100 TL’ye ondan sonra da 50 TL’den aşağı doğru inecek- İlk hasatı hamile kadınlara giden erik Rusya, Almanya, Avusturya ve Dubai’ye de 3 kiloluk paketlerde ihracat ediliyor ANTALYA



- Antalya’da ilk hasatı tamamlanan turfanda erikte ikinci hasat dönemi devam ediyor. İlk hasatta kilosu bin liradan satılan erik, ikinci hasatta 250 liraya düştü. 15 gün sonra İSE fiyatlar önce 100 TL’ye ondan sonra da 50 TL’den aşağı doğru düşmesi bekleniyor Antalya’nın Kepez İlçesinde turfanda erik üreticisi Cengiz Avcı, 1500 metre kare serasında 200 erik ağacının ilk hasatını tamamladı. İlk hasatta, 150 kilo ürün aldıklarını söyleyen Avcı, İkinci hasatta yaklaşık 4 ton ürün almayı hedeflediklerini dile getirdi. Şubat ayının ortalarında ilk erik hasatın da kilosunu bin liradan satan üretici Cengiz Avcı, ikinci hasatta aynı rakamları görmenin zor olduğunu ifade ederek, bu dönem küçük 50 gramlık ve 100 gramlık paketler halinde yurtiçinde hamile kadınlarımızın taleplerini karşıladık dedi.

Rusya, Almanya, Avusturya ve Dubai’ye de 3 kiloluk paketlerde ihracat yaptıklarını belirterek, şu an ihracat rakamlarının kilo bazında 250 TL’ye düştüğünü ifade etti.

15 gün içinde fiyat 50 liranın altına düşer İkinci hasatta ağırlık yurtdışı olacağını kaydeden Cengiz Avcı, “İlk etapta çıkan erik, fındık büyüklüğünde olduğu için, 50 gramlık, 100 gramlık paketlerde satışını yaptık. İkinci hasatımız Mart ayının ortasında başlayacak. Mersin’de piyasaya girdiği için şu an ihracat piyasası 250 TL’ye kadar düştü. Birkaç ihracatçıya da bu rakamlardan verdik. Asıl büyük tonajlar yeni gelecek çiçeklerden olacak. 15 gün sonra fiyatlar önce 100 TL’ye ondan sonra da 50 TL’den aşağı doğru gider” şeklinde konuştu.

Turfanda eriğin sezonu 30- 40 lirayla tamamlayacağına vurgu yapan Avcı, “Depolarımızda küçük tonajlar da ürünümüz var. Restoranlardan ve şehir dışından istekleri karşılıyoruz. 100 TL seviyelerine düştüğü zaman bulunduğumuz Altınova bölgesin de 30’a yakın ihracatçı firma var. Bunların her biri 100 kg bile istese bu oran üç ton yapar.100 TL’ye, 80 TL’ye düştüğü zaman çok talep görüyor yurtdışından, ağırlık yüzde 90 yurtdışına gider” dedi.

Türkiye birinciliğini elinde bulundurduğunu söyleyen Cengiz Avcı, “ Turfanda erik serasını büyütmeyi düşündüm ama burası temsili bir görüntü sağlıyor. Aşeren kadınlara güvenip de bir sera daha yaparsak, bu rakamları göremeyiz. Ağaçlarımız 9 yaşında, 6 yıldır meyve veriyor. Türkiye birinciliğini Mersin’den aldık. ” diye konuştu.

Konuya dair açıklama yapan Kepez Tarım İlçe Müdürü Dr. Bilge Gözen ise, “İlçemizde 86 bin dekar alanda bir üretimimiz var. Büyük bir çoğunluğu örtü altı sebze yetiştiriciliği. Altınova bölgemizde, varsak bölgemizde meyvecilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği var. Son yıllarda özellikle sert çekirdekli erik, şeftali kayısı gibi yetiştiriciliği bizim ilçemizde yapılmaktadır. Ülkemizde ilk erik hasatı bu ilçemizde ve Cengiz Bey’in serasında yapmaktayız. Bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Şubat ayında ilk hasatımızı yaptık. İkinci hasatımıza başlayacağız. Önder üretici olduğundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

HK-



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