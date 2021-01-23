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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu

İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu

drone görüntüsü

Alım Gücü Otomobil Piyasası Araç Sayısı İkinci El Otomobil Piyasası Yeni Yıl 

-2. el otomobillerden detay
-Fiyat tarifelerinden detay
-Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık’ın konuşması
-30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili’nin konuşması
-Genel görüntü

( SAMSUN -ÖZEL-DRONE)- "Fiyatlar yüzde 20 oranında düştü, ikinci el otomobil almak için en uygun dönem" SAMSUN

- Samsun’da galerici esnafı, son aylarda ikinci el otomobil satışlarının tamamen durduğunu, artık telefonlarının bile çalmadığını söyledi.

Pandeminin ilk aylarının ardından oldukça hareketli olan ikinci el otomobil piyasası, son iki aydır resmen stop etti. Satışın durması ve talebin olmaması dolayısıyla orta sınıf otomobillerde fiyatlarda yüzde 20 kadar bir gerileme oldu. Her yıl bu dönemde bir düşüş yaşandığını ifade eden galericiler, bu zamanlar ikinci el otomobil almak için en uygun dönem olduğunun altını çizdiler. “2 aydır galericilerin telefonu çalmıyor” 2 ay gibi bir süredir iş olmadığını ve galericilerin telefonlarının dahi çalmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, “İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor. Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL’lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL’ye kadar geriledi” dedi.
“Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez” Otomobil fiyatlarının mevcut seviyenin aşağısına düşmeyeceğine de değinen Kınık, “Bu düşüşler internetteki satış fiyatlarına pek yansımadı. Otomobili yüksek fiyattan alanlar malına kıyıp, fiyatı da bir anda aşağıya indiremiyor. Direniyorlar ama ne arayan ne de soran var. Bir şekilde malını satmak zorunda. Piyasada hareketliliğin tekrar oluşması için piyasanın oturması gerekiyor. İnsanlar bu rakamlara alıştıktan sonra yaza doğru her şey düzelir diye umuyoruz. Sıfır araç girişi çoğalınca piyasa aşağıya inmeye başladı.
Çoğu bayide sıfır araba mevcut. Piyasalar şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı.
Araba alacak insanlar, araba tercihini yapıp alsınlar. Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez. Fiyatlar ancak bu kadar geriler” diye konuştu.
“Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler için fırsat zamanı" Fiyatların ikinci el otomobilde yüzde 20 oranında düştüğünü belirten, 30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili ise şunları söyledi: “2020 Kasım ayından beri ikinci el otomobil piyasasında bir duraklama var. Buna müteakip de fiyatlar geri gelmeye başladı.
Fiyatlar geçen sene bir dönem yüzde 100 yükselmişken, şu anda ise yüzde 20 oranında düştü. Yılbaşından sonra fiyatlar düşmeyi de bıraktı. Çünkü insanlar mevcut fiyatlara alıştı. İnsanlar yeni yılın ilk ayının bitmesini bekliyordu. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler için fırsat zamanı. Çünkü Şubat ayından itibaren fiyatlar yükselebilir. Bu yükselme trendi de yılsonuna kadar gidebilir. 1 milyon TL ve üstü lüks arabalarda piyasa canlanmaz. Bunlarda alım gücü düşük. Ama 50 bin 500 bin TL arasındaki otomobillerde fiyatlar yükselebilir. Biz de internet satışlarını takip ediyoruz. Arayan olmasa bile favoriye alınan araç sayısı her gün artıyor. Alabilme düşüncesi ve bir arayış olduğunu gözlemliyoruz. Bundan dolayı da orta sınıfta fiyatlar daha düşmez, artabilir.”
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