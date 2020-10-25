İkinci el otoda piyasanın ateşi düşmüyor

-uzun satılık araç konvoyundan detaylar

-Araçlardan ve araçlara bakan vatandaşlardan detaylar

-röportajlar

-oto pazarından genel detay görüntü



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep’te her Pazar günü kurulan ikinci el oto pazarında ne alıcının nede satıcının yüzü gülüyor. Yüzlerce satılık araçtan oluşan uzunca kuyruğu gezen vatandaşlar sadece bakmakla yetiniyor. Son yılların en yüksek ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme eğilimi göstermezken alıcılar bakmakla satıcılar ise satmaya çalışmakla yetiniyor. Fiyatların çok yüksek olduğundan şikayet eden vatandaşlar ise umutla piyasanın normale dönmesini bekliyor. 1999 model 89 binde ki otomobilin 35 bin liradan 2010 model 130 binde ki otomobilin 140 bin liradan alıcısını beklediği oto pazarında bütçesini göre araç arayan Adem Yıldırım, “Piyasada iki haftadır araştırma yapıyorum ve maalesef piyasa uçmuş durumda. Bir orta halli ailenin alabileceği bir araba yok bütçeyi aşırı aşıyor bu şekilde bir ailenin buradan araba alması imkansız bir şey. Satıcıda piyasa neyse ona göre yazmak zorunda onlarda yüksek fiyat vermek istemiyor burada satanda memnun değil, alçıda memnun değil” dedi.

Arabasını satmak için oto pazarına getiren Abdullah Yaş, sadece aracı pazara getirdiklerini ifade etti.

Alıcının olmadığını kaydeden Yaş, "Fiyatlar yüksek bununda başlıca nedeni günümüzde dolar yükseliyor dışarıdan gelen arabalarda kur bazında olduğu için buda etkiliyor. Pandemide olunca zorlaştı ben fiyatların düşeceğini zannetmiyorum daha da yükseleceğin düşünüyorum 2021’in sona kadar böyle devam eder diye düşünüyorum" ifadelerin kullandı.



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