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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok

İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok

-oto pazarının drone görüntüsü

Kalaba Oto Pazarı 

--pazarda gezen ve araçlara bakan vatandaşlardan görüntü
--satıcılarla ve araç almak için pazara gelen vatandaşlarla röp

( BURSA ) -- Pazarda satışlar durdu, ziyaret edenler sadece bakıyor BURSA

- Bursa'da kurulan ikinci el oto pazarında fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarı ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi. Bursa ikinci el otomobil pazarındaki araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Döviz fiyatlarındaki değişim ve faizlerin yükselmesi ikinci el satışlarını da etkiledi. Her hafta pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında son iki haftadır yaprak kımıldamıyor. Araç fiyatlarının yüksek olması ve artan faiz oranlarından dolayı vatandaşların araç kredisi çekmek istememesi, araç satışlarını durma noktasına getirdi. Pazarı çok sayıda vatandaş ziyaret ederken, vatandaşlar sadece araçlara bakmakla yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar pazardan elleri boş dönüyor. Pazarda yoğun kalabalığa rağmen satışların yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Pazara araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, "Pazarda ziyaretçi çok, ama araç alan yok. Ziyaret edenler sadece araçları incelemekle yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar araç almadan pazardan ayrılıyor. Faizlerin yükselmesiyle birlikte araç satışları geriledi. Pazarda satış yok denecek kadar az" dedi.
Pazara araç almak için gelen vatandaşlar, "Araç almak için geldik, ama fiyatları görünce vazgeçtik. Fiyatlar çok yüksek. Sadece pazarı gezdik, gidiyoruz. Sıfır kilometre otomobillerin zaten yanına yaklaşılmıyor. İkinci el araç fiyatları bir nebze sıfıra göre makul" şeklinde konuştu.
(BRK-İHS)
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