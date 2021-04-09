Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İhlas Mağazası, 115’inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı

İhlas Mağazası, 115’inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı

Mağazanın açılması

Alışveriş İhlas Allah Rektör Robot 

-Orhan Korkusuz röportaj
-detaylar

( ADANA )- İhlas Pazarlama Genel Müdürü Korkusuz:- "2020'de 100 mağaza hedefine ulaştık, 2021'de 150 mağaza hedefi için yola çıktık" ADANA

- İhlas Mağazası, Türkiye’de 115’inci mağazasını Adana’ya açtı. Mağaza, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı. İhlas Pazarlamaya ait Adana’da ki 4. mağaza Yüreğir İlçesi Kozan Caddesi’nde törenle hizmete açıldı. Törene, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın ile birim müdürleri ve mağaza yetkilileri katıldı.
Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza, kurdele kesimi ve duanın ardından kapılarını vatandaşlara açtı. Mağazanın açılışında konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Adana bizim mağazacılık konusunda en önde gelen yerlerimizden birisi. 2020 bizim 100 mağaza hedefimizle bitirdik. 2021’de de 150 mağaza hedefiyle yola çıktık. Allah’ın izniyle de 115’inci mağazayı Adana’da açıyoruz. Bizim için mağazacılık en önemli yatırımlarından bir tanesi” diye konuştu İhlas Pazarlama’nın birçok konuda atakta olduğu bir dönemi geçirdiğini belirten Korkusuz, daha sonra şunları söyledi: “Allah’ın izniyle hem mağazacılıkta hem de su arıtma, temizlik robotu, tüm sektörlerde, abone hizmetlerimizde bayrağı en yüksek yere çekmek için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte keyifle çalışıyoruz. Ortaya koymak istediğimiz katma değerler var. Türkiye’de hiç kimsenin görmediği bir mağazacılığı ortaya koymak istiyoruz. Ailemizin o eski sıcak alışveriş usullerinin yaşandığı ilişkilerin daha sıcak olduğu mağazacılık ortaya koymak istiyoruz. İnşallah bu gönlümüzden geçenleri yapabilmeye gücümüz var. Ekip arkadaşlarımızın inancı, bizim inancımız bunları yapmaya yeterli. Biz mağazacılık ipine kanımız ipe değecek kadar sarılmış durumdayız. İnanıyoruz, yapacağız.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement